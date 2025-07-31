وزير الأوقاف: نؤسس لأكبر منصة إعلامية رقمية ومبادرة "صحح مفاهيمك" أول مشروع وطني شامل

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة تمضي بخطى واثقة نحو بناء خطاب ديني عصري ومؤثر، يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويعتمد على أدوات العصر الحديث للوصول إلى الجماهير بمختلف شرائحهم وفئاتهم، مشيرًا إلى أن المنصة الرقمية الجديدة تمثل حجر الزاوية في هذا التحول.

وزير الأوقاف يكشف تفاصيل منصة الأوقاف الرقمية

وأوضح وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي ينعقد الآن بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه فور توليه المسؤولية، بدأت الوزارة العمل على المنصة الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وكان من المقرر إنجازها خلال 6 أشهر، إلا أن تصميم بنيتها الرقمية تطلّب وقتًا أطول، نظرًا لطموح المشروع وعمق مضمونه، إلى أن خرجت المنصة إلى النور محققة أولى خطوات الحلم الذي كان يطمح إليه.



وأشار الوزير إلى أن المنصة تضم أكثر من 60 ألف صفحة، تمت مراجعتها بدقة وبناء على أسس علمية، لتكون كل كلمة فيها صحيحة، وتشكّل مصدرًا آمنًا للمعرفة الإسلامية في زمن تعاني فيه الساحة الرقمية من وفرة مغلوطة في المحتوى الديني.

ولفت الأزهري، إلى أن النسخة المتوفرة حاليًا هي النسخة المقروءة، وهي تمثل فقط المرحلة الأولى من الطموح، بينما يجري العمل على تحويل المحتوى إلى مرئي ومسموع، بما يسهل تداوله وفهمه، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يُعد أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وزير الأوقاف يعلن مراحل تطوير محنوى منصة الأوقاف الرقمية

وكشف وزير الأوقاف أن العمل جارٍ على إنتاج محتوى مرئي ومسموع خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب إطلاق برنامج تدريبي مكثّف عبر المنصة من خلال "أيقونة التدريب"، على أن يبدأ استقبال المتدربين فعليًا من يناير حتى يونيو المقبل.

وأوضح أن الوزارة تعتزم إطلاق أدوات ذكاء اصطناعي ضمن المنصة بداية من يونيو 2026، لخدمة التفكير والإبداع الديني المسموع والمرئي، وتوليد المحتوى الآلي المدعوم بالمراجعة العلمية، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة ضخمة متعددة اللغات.

وأكد الوزير طموحه في أن تتحول المنصة إلى أكبر منصة إسلامية عالمية، متاحة بعدة لغات، من بينها الإنجليزية، الفرنسية، اليابانية، الصينية، ولغات دول جنوب شرق آسيا، حتى لا تبقى الرسالة الإسلامية المعاصرة محصورة في السياق العربي.



وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى زيارته الأخيرة للفلبين، حيث التقى ممثلين عن المسلمين هناك، ولفت نظره أن آخر حضور مصري رسمي كان في عام 2008، مؤكدًا أن الفلبين تضم أكثر من 15 مليون مسلم، ولديهم رغبة قوية في إعادة بناء جسور التعاون. وأوضح أن وجود منصة رقمية فعالة هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى عموم المسلمين حول العالم، لا سيما في المناطق النائية، حيث لا تصل البعثات الدعوية التقليدية.

وزير الأوقاف يعلن تفاصيل مبادرة صحح مفاهيمك

وحول مبادرة "صحح مفاهيمك"، قال الوزير إنها تمثل نقلة نوعية في معالجة الظواهر السلبية داخل المجتمع المصري، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وطلبت من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية رصد أبرز المشكلات الاجتماعية المنتشرة في المجتمع.

وأوضح أن المبادرة رصدت أكثر من 45 ظاهرة، منها التنمر، إدمان المواقع الإباحية، السير عكس الاتجاه، رشق القطارات بالحجارة، وغيرها من الممارسات التي تعكس حالة من الانفصال بين الخطاب الديني الكلاسيكي والواقع الاجتماعي.

وشدد على أن المبادرة تستهدف إحداث "اشتباك حقيقي" بين الخطاب الديني وقضايا المجتمع، من خلال مقاربات علمية ومنهجية يشارك فيها خبراء علم النفس والاجتماع، ومؤثرون من الشباب، لتقديم حلول واقعية ومقترحات قابلة للتطبيق، سواء داخل مراكز الشباب، أو عبر قصور الثقافة، أو من خلال فعاليات ميدانية مباشرة.

وأكد أن "صحح مفاهيمك" هي أول مشروع وطني ديني قيمي اجتماعي شامل، وتهدف إلى تحويل الخطاب الديني من مجرد مواعظ تقليدية إلى خطاب مرتبط بقضايا الناس وتحدياتهم اليومية.

وأشار الوزير إلى أن المنصة الرقمية للوزارة تحتوي على 6 أقسام رئيسية، تشمل ملفات المناسبات الوطنية والدينية، وتُحدّث باستمرار حسب السياقات والأحداث، مع إرفاق كل موضوع بخطب، ومقالات، وكتب، وأبحاث داعمة.

كما تضم المنصة مكتبة شاملة في أبواب الشريعة المختلفة، وركنًا خاصًا بمبادرة "صحح مفاهيمك"، تُحمّل عليه جميع فعاليات المبادرة، إلى جانب قسم مخصص للتعامل مع "الموضوعات الشائعة والترندات"، وتقديم معالجة دينية وفكرية لها في حينها.



ولم تغفل المنصة توثيق تاريخ الوزارة، حيث خُصصت أبواب لتكريم رموز الأوقاف من كل محافظة، ومساجدها ذات التاريخ العريق، إضافة إلى ركن يضم تعريفًا بالجهات التابعة للوزارة والوزراء السابقين، تكريمًا لعطائهم في خدمة الدعوة.



واختتم وزير الأوقاف حديثه بالإشارة إلى أن مبادرة "صحح مفاهيمك" ستُطلق رسميا قريبًا لمدة عام كامل، مع إجراء متابعة وتقييم دوري للأداء والاستجابة المجتمعية، تمهيدًا لإطلاق موسم ثانٍ منها مستقبلًا، إذا ثبتت فاعليتها وأثرها على سلوك الأفراد ووعيهم العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.