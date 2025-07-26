حركة تنقلات الشرطة 2025، تعيين اللواء محمد أبو الليل مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد

حركة تنقلات الشرطة 2025، أعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وجاء في القرار تعيين اللواء محمد أبو الليل بمنصب مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد.

اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد

ويعد اللواء محمد أبو الليل من الكفاءات الأمنية الميدانية التي قدمت أداءً متميزًا خلال فترة عمله، خاصةً في قيادة المنظومة الأمنية بمحافظة أسوان، حيث شغل منصب مدير الأمن، ونجح في التعامل مع عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ضبط التشكيلات الإجرامية وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية.

وتخرج اللواء محمد أبو الليل في كلية الشرطة، وتدرج في وزارة الداخلية حتى شغل منصب مدير عام التفتيش والرقابة بالوزارة، وفي عام 2023 تم تصعيده لمنصب مدير أمن الوادي الجديد، ومن ثم مديرًا لأمن أسوان، وصدق اللواء محمود توفيق، اليوم، على تصعيده لمنصب مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

ويأتي تصعيده في إطار توجه الوزارة نحو توظيف الكفاءات والخبرات القيادية في المواقع الحيوية، بما يدعم خطة تطوير الأداء الأمني في مناطق جنوب الصعيد، ويواكب متطلبات المرحلة الحالية من اليقظة والتأمين الكامل للجبهة الداخلية.

حركة تنقلات الشرطة 2025، أعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وجاء في القرار تعيين اللواء سامح محمد عادل عبدالرءوف عبدالسلام، مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، واللواء حاتم محمد عبدالفتاح نصار، مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى.

اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

• تصعيد عدد من مساعدى الوزير خلفًا لمن بلغوا السن القانونية.

• تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفيًا وصولًا لأعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.



• مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط فى إطار القواعد، تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

تنقلات وترقيات حركة الشرطة 2025



• لواء / ياسر سيد محمد الحديدى – مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط.



• لواء / شريف رءوف زكى عبدالرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن.

• لواء / محمد أبو الليل أمين محمد – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.



• لواء / وليد جميل محمد الوكيل – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية.



• لواء / إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.



• لواء / نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر – مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة.



• لواء / محمد مجدى عويس عطا الله شميله – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

• لواء / عماد الدين صديق عبدالفتاح عبدالله – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.



• لواء / مهند محمد المأمون أحمد العرضى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.



• لواء / محمد منصور إبراهيم الباز – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.



• لواء / محمد فتح الله غازى إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى.



• لواء / حسام عبدالعزيز محمد محمود – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.



• لواء / شريف زهير محمد حاتم – مساعد الوزير لقطاع التدريب.



• لواء / عاطف عبدالعزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى.

• لواء / محمد إبراهيم فؤاد عبدالخالق الجندى – مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.



• لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.



• لواء / أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية.



• لواء / أسامة نصر جلال عبدالمولى – مدير أمن الغربية.



• لواء / علاء الدين عامر يونس أحمد – مدير أمن المنوفية.



• لواء / رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية.

• لواء / سامح محمد عادل عبدالرءوف عبدالسلام – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى.



• لواء / حاتم محمد عبدالفتاح نصار – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى.



• لواء / حاتم حسن أحمد على – مدير أمن المنيا.



• لواء / رفيق عبدالحميد عبدالتواب الخولى – مدير الإدارة العامة للانتخابات العامة.



• لواء / عصام صلاح الدين أحمد هلال – مدير أمن الدقهلية.

• لواء / عبدالله عبد الهادى جلال عبدالله عصر – مدير أمن أسوان.



• لواء / محمد حامد هشام أحمد – مدير أمن قنا.



• لواء / أيمن عادل يس الحمزاوى – مدير أمن البحر الأحمر.



• لواء / محمد محمد خليل الجمسى – مدير أمن بورسعيد.

• لواء / طارق محمد رجب مصطفى شرابى – مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

• لواء / مفيد فوزى عبدالحميد العطوى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



• لواء / تامر خليل حسين خليل – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية.

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