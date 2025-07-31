111 شهيدا بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، اليوم الخميس، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 111 شهيدا.

عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال خليل الدقران، إن مستشفيات القطاع تعاني من نقص كبير في المعدات والمستلزمات وتستقبل العديد من حالات سوء التغذية.



وأضاف الدقران: أن الاحتلال يدخل المساعدات لغزة من خلال ممرات غير آمنة وكمية المساعدات التي تدخل غزة نقطة في بحر الاحتياجات.



وتابع: قطاع الطرق يسرقون المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة والمجاعة في غزة نتيجة مباشرة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.