الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

111 شهيدا بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

ضحايا غزة
ضحايا غزة

أعلن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، اليوم الخميس، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 111 شهيدا.

 

عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقال خليل الدقران، إن مستشفيات القطاع تعاني من نقص كبير في المعدات والمستلزمات وتستقبل العديد من حالات سوء التغذية.
 

وأضاف الدقران: أن الاحتلال يدخل المساعدات لغزة من خلال ممرات غير آمنة وكمية المساعدات التي تدخل غزة نقطة في بحر الاحتياجات.
 

وتابع: قطاع الطرق يسرقون المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة والمجاعة في غزة نتيجة مباشرة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

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غزة مستشفيات قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

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