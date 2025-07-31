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خارج الحدود

إعلام عبري: الجيش قرر سحب لوائي الاحتياط 646 و179 من قطاع غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال قرر سحب لوائي الاحتياط 646 و179 من قطاع غزة.

إلحاق الهزيمة بحماس

في سياق متصل، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء الماضي: “هدفنا إلحاق الهزيمة بحماس، بحيث لا تحدد بذراعيها العسكرية أو المدنية مستقبل غزة”.

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: “تحقيق هدفنا في غزة ليس سهلا بسبب وجود المختطفين”.

المسئولية الأمنية في غزة

وتابع: “أي صفقة مع الأعداء لإنقاذ أسرى أحياء أو استرجاع جثث سننفذها مع الحفاظ على الأمن، ونحتاج لبقاء قواتنا بمحيط غزة وداخلها مع إمكانية العمل أمنيا فيها كالضفة الغربية”.

وأكد وزير جيش الاحتلال: “يجب أن تبقى المسئولية الأمنية في غزة بأيدينا”.

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