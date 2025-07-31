كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة سيارة "فان" بالبحيرة.

القبض على طفل يقود سيارة فى البحيرة



تابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة سيارة "فان"بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

طفل يقود سيارة فى البحيرة

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص- ملك والده" وقائدها (طالب -سن 11 – مقيم بدائرة المركز).



وبسؤاله قرر أنه قام باستقلال السيارة دون علم والده وبسؤال والده أيد ذلك، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها وقائدها.

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