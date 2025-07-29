محافظ الشرقية يحيل 31 من العاملين للتحقيق بسبب الغياب والتقصير

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقرعملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، واتخاذ اللازم قانونًا حيالهم لإعادة الانضباط للعمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المرور على المنشآت الحكومية

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مرور المتابعة على فاقوس ومشتول السوق

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي المنشآت الخدمية بمراكز فاقوس ومشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان

غياب 13 موظفا بفاقوس

حيث رصدت اللجان عدم تواجد (١) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية دوامة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس كذلك عدم حضور (١٢) من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

غياب 18 موظفا بمشتول السوق

وكشفت اللجان ايضا عدم حضور( ١) من العاملين بمقر مركز شباب مشتول السوق التابع لإدارة شباب مشتول السوق وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد الغياب.عدم حضور( ١٧) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية كفر الحاج عمر التابعة للإدارة الصحية بفاقوس ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.

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