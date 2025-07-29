الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يحيل 31 من العاملين للتحقيق بسبب الغياب والتقصير

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

قرر المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقرعملهم  بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، واتخاذ اللازم قانونًا حيالهم لإعادة الانضباط للعمل، وتقديم  أفضل الخدمات للمواطنين.

 

المرور على المنشآت الحكومية 

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مرور المتابعة على فاقوس ومشتول السوق 

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ قام  محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي  المنشآت الخدمية  بمراكز فاقوس ومشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان  

غياب 13 موظفا بفاقوس 

حيث رصدت اللجان  عدم  تواجد (١) من العاملين بمقر الوحدة  الصحية بقرية دوامة التابعة  للإدارة الصحية بفاقوس كذلك عدم حضور (١٢) من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

 

غياب 18 موظفا بمشتول السوق 

 وكشفت اللجان ايضا عدم حضور( ١) من العاملين بمقر مركز شباب مشتول السوق التابع لإدارة شباب مشتول السوق  وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد الغياب.عدم حضور( ١٧) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية كفر الحاج عمر التابعة للإدارة الصحية بفاقوس ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غير المتواجدين مقر عملهم المنشأت الخدمية المختلفة اتخاذ الإجراءات القانونية تقديم افضل الخدمات اعادة الانضباط المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يرأس اجتماع المجلس التنفيذى ويكرم 4 من العاملين بالجهاز الإداري

محافظ الشرقية يُقررالنزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام

محافظ الشرقية يوجه بتشكيل لجنة لحل أزمة تسرب المياه بنفق حسن صالح بالزقازيق

محافظ الشرقية يلتقى وفد الأزهر الشريف بمجمع البحوث الاسلامية

الأكثر قراءة

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

قبل انعقاد لجنة التسعير التلقائي، تعرف على أسعار البنزين بعد رفع الدعم

صيف مظلم، مفاجأة صادمة بشأن تكرار انقطاع الكهرباء

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

حذر من دعوات جر البلد لحرب عسكرية، توفيق عكاشة: البعض يرغب في إسقاط مصر

ضبط 750 كيلو مخدرات، نص أمر إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات

السيسي يصدر قانونا مهما، تعرف عليه

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025

خدمات

المزيد

جنيهان انخفاضا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

لماذا لم يكتمل؟.. قصة ألبوم زياد الرحباني الأخير مع لطيفة التونسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الزواج في شهر صفر وفضائله

هل يجوز تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية بغرض تسهيل فهمها؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وترك المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads