متابعة مستمرة من محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مجهودات رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم برئاسة صلاح سالم لـ رفع كفاءة الخدمات المؤداة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك بالمرور على المقار الانتخابية للوقوف على جاهزيتها.

حيث تم رفع ٩ أطنان قمامة بالفترة الصباحية بالاضافة إلى حملات تفتيشية على المخابز والسويقات ببهنا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

مركز ومدينة كفر صقر

كما تابع مجهودات رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر برئاسة محمد السواح لرفع كفاءة الخدمات المؤداة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية.وتم رفع ٥٥ طن قمامة من المدينة والوحدات المحلية التابعة.

كما تم المرور على الإنارة العامة للتأكد من صيانة الأعمدة وأيضا المرور على المركز التكنولوجي، ومتابعة سير العمل ومتابعة أعمال الانترلوك بحى المستشفى المحكمة.

متابعة مركز ومدينة ههيا

كما تابع المحافظ قيام أيمن هيكل مركز ومدينة ههيا بمتابعة رفع كفاءة الخدمات المؤداة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية.وتفقد معدات الحملة الميكانيكية والتأكد من خروجها في مواعيدها المحددة منذ الصباح الباكر وأيضا متابعة أعمال النظافة خلال الوردية الصباحية و تقليم وتهذيب الأشجار حول المدارس التي سيكون فيها لجان انتخابات الشيوخ، وذلك الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، واستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة علي أرض المحافظة

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