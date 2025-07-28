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رياضة

مانشستر يونايتد يقتحم سباق التعاقد مع سيسكو

سيسكو، فيتو
سيسكو، فيتو

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على خط المفاوضات مع الدولي السلوفيني بنجامين سيسكو، مهاجم لايبزيج، في محاولة لخطف الصفقة من نيوكاسل يونايتد.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس ألمانيا"، أجرى نيوكاسل محادثات متقدمة مع سيسكو من أجل التوصل إلى اتفاق شفهي، لكن مانشستر يونايتد تحرك مؤخرًا للتواصل مع ممثلي اللاعب السلوفيني البالغ من العمر 22 عامًا.

70 مليون إسترليني ثمن بيع سيسكو 

وأشارت إلى أن القرار النهائي بات بيد سيسكو ووكيله، في ظل تمسك لايبزيج بالحصول على 70 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن خدماته.

ويُعد سيسكو أحد أبرز المواهب الهجومية في أوروبا، وقد خاض 41 مباراة دولية مع منتخب بلاده، منذ انضمامه إلى لايبزيج قادمًا من ريد بول سالزبورج في عام 2023، وشارك في 87 مباراة مع الفريق، من بينها مواجهات في دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر يونايتد قد دعم صفوفه الهجومية هذا الصيف بالتعاقد مع الثنائي ماتيوس كونيا وبرايان مبيومو، في صفقتين بلغت قيمتهما الإجمالية 133.5 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، يسعى نيوكاسل لتأمين بديل محتمل للمهاجم ألكسندر إيزاك، الذي أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الحالي، وسط تقارير تشير إلى غيابه عن جولة الفريق التحضيرية بسبب إصابة طفيفة في الفخذ.

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