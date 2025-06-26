الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الصفقات تتواصل، ليفربول يضم نجم بورنموث رسميا

كيركيز
كيركيز

أعلن نادي ليفربول  التعاقد رسميا مع المجري ميلوس كيركيز الظهير الأيسر لنادي بورنموث لتدعيم صفوفه قبل الموسم المقبل.

ليفربول يضم كيركيز رسميا

وقال نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي إن الظهير الأيسر خضع للفحص الطبي ووافق على عقد طويل الأجل مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز. 

كيركيز يصبح أحدث إضافة للريدز هذا الصيف بعد إعلان وصول فلوريان فيرتز يوم الجمعة الماضي.

وفي مقابلة مع موقع ليفربول قال الدولي المجري: “أنا سعيد حقًا. إنه شرف حقيقي لي، امتياز أن ألعب لنادي من أكبر الأندية في العالم، أكبر ناد في إنجلترا”.

وتابع: "أنا فقط سعيد جدًا ومحفز. بعد هذا، سأذهب إلى المنزل وأستمتع ببضعة أيام في مدينتي، ثم لا يمكنني الانتظار للعودة وارتداء زي ليفربول والبدء في التدريب والاستعداد للموسم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز بورنموث كيركيز فلوريان فيرتز موقع ليفربول ميلوس كيركيز

مواد متعلقة

نجم ليفربول السابق على أعتاب العودة للدوري الإنجليزي

نابولي يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع نجم ليفربول

يتبقى الإعلان الرسمي، ليفربول يحسم رابع صفقاته في الميركاتو الصيفي

الأكثر قراءة

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

جاحد للجميل، رسالة قوية من ساويرس إلى سوري هاجم مصر وأهان شعبها

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو (فيديو وصور)

بعد تداول صورتها مع الزعيم، لبلبة لـ"فيتو":" لا دي ملامحي ولا الشكل شكلي ولا دي أنا"

أخبار مصر: السقا يعتدي بالضرب على مها الصغير، طلب من ساويرس للمؤرخين العرب بشأن فلسطين، مفاجأة في قائمة الزمالك الجديدة

طالبات الثانوية العامة بالجيزة: امتحان الفيزياء صعب وعايز تفكير (فيديو)

صورة متداولة تكشف هوية طالب ثانوية عامة نشر امتحان الفيزياء

9 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة لوزيري المالية والكهرباء بحضور مدبولي

خدمات

المزيد

تبدأ من 12.6 جنيه، أسعار السكر اليوم الخميس 26-6-2025

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بالصاغة وهذا العيار يسجل 5394 جنيهًا

ارتفاع أسعار الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 26-6-2025

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الهجرة.. لماذا استقبل أهل المدينة الرسول الكريم بسعف النخيل؟

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقته بسماع أنباء سيئة

قصة أم معبد ووصفها للرسول وهل أسلمت

المزيد
الجريدة الرسمية