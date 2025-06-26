الصفقات تتواصل، ليفربول يضم نجم بورنموث رسميا

أعلن نادي ليفربول التعاقد رسميا مع المجري ميلوس كيركيز الظهير الأيسر لنادي بورنموث لتدعيم صفوفه قبل الموسم المقبل.

ليفربول يضم كيركيز رسميا

وقال نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي إن الظهير الأيسر خضع للفحص الطبي ووافق على عقد طويل الأجل مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

كيركيز يصبح أحدث إضافة للريدز هذا الصيف بعد إعلان وصول فلوريان فيرتز يوم الجمعة الماضي.

وفي مقابلة مع موقع ليفربول قال الدولي المجري: “أنا سعيد حقًا. إنه شرف حقيقي لي، امتياز أن ألعب لنادي من أكبر الأندية في العالم، أكبر ناد في إنجلترا”.

وتابع: "أنا فقط سعيد جدًا ومحفز. بعد هذا، سأذهب إلى المنزل وأستمتع ببضعة أيام في مدينتي، ثم لا يمكنني الانتظار للعودة وارتداء زي ليفربول والبدء في التدريب والاستعداد للموسم".

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