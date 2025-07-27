الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النصر السعودي يرسل عرضا رسميا للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

أنتوني، فيتو
أنتوني، فيتو

تواصل إدارة نادي النصر السعودي مساعيها لتعزيز الفريق ببعض نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقبل بداية الموسم الجديد 2025-2026.

 

النصر السعودي يحسم صفقة جواو فيليكس 

 وحسم النصر السعودي صفقة البرتغالي جواو فيليكس من تشيلسي، إذ يستعد اللاعب لإجراء الكشف الطبي.

ويتطلع "العالمي" للتخلص من بعض العناصر الأجنبية الحالية، على غرار البرتغالي أوتافيو مونتيرو والإسباني إيمريك لابورت، لإفساح الطريق أمام ضم نجوم جدد.

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع أنتوني لاعب مانشستر يونايتد 

وذكر الصحفي سانتي أونا المختص في أخبار الانتقالات بموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن النصر أرسل عرضا رسميا لمانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع الجناح البرازيلي أنتوني.

وأكد أونا أن "النصر يريد الجمع بين أنتوني وجواو فيليكس في وقت واحد"، وهو ما سيمنح الفريق قوة هجومية كبيرة بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قد استبعد أنتوني من معسكر الإعداد للموسم الجديد، وهو ما فتح الباب حول الحديث عن رحيل اللاعب البرازيلي في الصيف الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصر السعودي نادي النصر السعودي انتوني مانشستر يونايتد النصر

مواد متعلقة

في غياب رونالدو، النصر السعودي يفوز على سانت يوهان النمساوي بخماسية وديا

النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع لاعب أتالانتا الإيطالي

النصر السعودي يسعى لصفقة قوية من أتلتيكو مدريد

أوتافيو يحدد وجهته الجديدة بعد خروجه من حسابات النصر السعودي

الأكثر قراءة

تنسيق حاسبات ومعلومات 2025 علمي علوم، بالنسب المئوية

تكليفات حاسمة من السيسي لـ كامل الوزير بحضور مدبولي

بعد أكثر من 16 ساعة انقطاع، الجيزة تعلن عودة التيار الكهربائي لعدد من المناطق

القابضة: تشغيل محطات المياه بالكامل وعودتها تدريجيا للمناطق المتضررة

اندلاع حريق بنادي القضاة النهري بالعجوزة والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء

تكليفات رئاسية مهمة للحكومة اليوم

رغم تأكيدات الوزير بعودتها خلال 60 دقيقة، استمرار انقطاع الكهرباء عن مدن الجيزة

جدول مباريات الدوري المصري 2025-2026 كاملا

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

انخفاض القطعان والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد بعد تراجعها في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأحد 27 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات بيراميدز في الدور الأول من الدوري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الملاهي في المنام وعلاقتها بالمشاكل والصعوبات

هل الحشيش نجس وهل يجوز أكله وهل هناك حد على صاحبه؟

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

المزيد
الجريدة الرسمية