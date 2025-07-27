النصر السعودي يرسل عرضا رسميا للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

تواصل إدارة نادي النصر السعودي مساعيها لتعزيز الفريق ببعض نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقبل بداية الموسم الجديد 2025-2026.

النصر السعودي يحسم صفقة جواو فيليكس

وحسم النصر السعودي صفقة البرتغالي جواو فيليكس من تشيلسي، إذ يستعد اللاعب لإجراء الكشف الطبي.

ويتطلع "العالمي" للتخلص من بعض العناصر الأجنبية الحالية، على غرار البرتغالي أوتافيو مونتيرو والإسباني إيمريك لابورت، لإفساح الطريق أمام ضم نجوم جدد.

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع أنتوني لاعب مانشستر يونايتد

وذكر الصحفي سانتي أونا المختص في أخبار الانتقالات بموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن النصر أرسل عرضا رسميا لمانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع الجناح البرازيلي أنتوني.

وأكد أونا أن "النصر يريد الجمع بين أنتوني وجواو فيليكس في وقت واحد"، وهو ما سيمنح الفريق قوة هجومية كبيرة بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قد استبعد أنتوني من معسكر الإعداد للموسم الجديد، وهو ما فتح الباب حول الحديث عن رحيل اللاعب البرازيلي في الصيف الجاري.

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