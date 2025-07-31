محافظ البحيرة تستقبل وفدًا رفيع المستوى من جامعة الأزهر

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفدًا رفيع المستوى من جامعة الأزهر، برئاسة فضيلة الدكتور رمضان عبد الله الصاوي – نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور سيد بكري – نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والوفد المرافق لهما، في إطار تعزيز التعاون المثمر والبنّاء بين محافظة البحيرة وجامعة الأزهر، وحرص الجانبين على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخدمة أبناء المحافظة.

وخلال اللقاء، رحبت محافظ البحيرة بوفد الجامعة، معربة عن تقديرها الكبير للدور الرائد والتاريخي الذي تقوم به جامعة الأزهر في خدمة المجتمع.

دعم أعمال تطوير البنية التحتية الخاصة بكلية الطب البيطري

أكدت محافظ البحيرة، على أهمية التكامل بين الجامعة والمحافظة في دعم العملية التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للطلاب، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة حريصة على دعم مؤسسات التعليم العالي، وعلى رأسها جامعة الأزهر، باعتبارها منارة علمية وفكرية ذات تأثير وطني وإقليمي واسع، كما تناول اللقاء جهود محافظة البحيرة في دعم أعمال تطوير البنية التحتية الخاصة بكلية الطب البيطري بجامعة الأزهر والمزمع افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد بمركز حوش عيسى، وذلك لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تليق بطلاب جامعة الأزهر وتخدم احتياجات المجتمع المحلي.

الدعم الدائم الذي توليه للمؤسسات التعليمية

وأعرب وفد جامعة الأزهر عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ البحيرة على حُسن الاستقبال والدعم الدائم الذي توليه للمؤسسات التعليمية داخل نطاق المحافظة، مؤكدين على استمرار التنسيق والتكامل لخدمة الطلاب والمجتمع المحلي بالبحيرة.

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