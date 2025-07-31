الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ البحيرة تستقبل وفدًا رفيع المستوى من جامعة الأزهر

لقاء محافظ البحيرة
لقاء محافظ البحيرة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفدًا رفيع المستوى من جامعة الأزهر، برئاسة فضيلة الدكتور رمضان عبد الله الصاوي – نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور  سيد بكري – نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والوفد المرافق لهما، في إطار تعزيز التعاون المثمر والبنّاء بين محافظة البحيرة وجامعة الأزهر، وحرص الجانبين على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخدمة أبناء المحافظة.

وخلال اللقاء، رحبت محافظ البحيرة بوفد الجامعة، معربة عن تقديرها الكبير للدور الرائد والتاريخي الذي تقوم به جامعة الأزهر في خدمة المجتمع.

دعم أعمال تطوير البنية التحتية الخاصة بكلية الطب البيطري

أكدت محافظ البحيرة، على أهمية التكامل بين الجامعة والمحافظة في دعم العملية التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للطلاب، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة حريصة على دعم مؤسسات التعليم العالي، وعلى رأسها جامعة الأزهر، باعتبارها منارة علمية وفكرية ذات تأثير وطني وإقليمي واسع، كما تناول اللقاء جهود محافظة البحيرة في دعم أعمال تطوير البنية التحتية الخاصة بكلية الطب البيطري بجامعة الأزهر والمزمع افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد بمركز حوش عيسى، وذلك لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تليق بطلاب جامعة الأزهر وتخدم احتياجات المجتمع المحلي.

الدعم الدائم الذي توليه للمؤسسات التعليمية

وأعرب وفد جامعة الأزهر عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ البحيرة على حُسن الاستقبال والدعم الدائم الذي توليه للمؤسسات التعليمية داخل نطاق المحافظة، مؤكدين على استمرار التنسيق والتكامل لخدمة الطلاب والمجتمع المحلي بالبحيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة جاكلين عازر البحيرة جامعة الأزهر بالمنظومة التعليمية الطب البيطري

الأكثر قراءة

في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب 2025

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

مضمونة ومجربة، أدعية الغنى من الفقر كما وردت في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads