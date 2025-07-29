حبس سائق الجرار المتسبب بحادث تصادم قطار بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيق

قرر المستشار عمرو المعتصم مدير نيابة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حبس "سائق الجرار" ٤ أيام على ذمة التحقيق المتسبب فى حادث قطار المناشى أثناء عبورة مزلقان قرية أبو الخاوى، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

القبض علي سائق الجرار المتسبب بالحادث

كانت الاجهزة الأمنية بالبحيرة، قد القت القبض علي " محمد ف " سائق جرار اثناء قفزه منه عند مروره من مزلقان غير شرعي بالسكة الحديد مما تسبب في اصطدامه بقطار ركاب وتعريض حياتهم للخطر، ووجهت النيابة العامة للسائق خلال التحقيقات تهمة الإتلاف مع المرور من مزلقان غير شرعي، وكذلك تعريض حياة المواطنين، وركاب القطار للخطر..

غلق المزلقان إذا تبين أنه مزلقان غير شرعي

حيث أنه أثناء مرور قطار ركاب بخط المناشي بقرية أبو الخاوى التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة وقع تصادم قطار بخط بجرار زراعي، دون وقوع إصابات بشرية.

كما قامت النيابة العامة بمركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بتكليف شرطة النقل والمواصلات بعمل التحريات اللازمة حيال الواقعة، مع فحص المزلقان عما إذا كان مزلقان شرعى، من عدمه مع القيام بغلق المزلقان إذا تبين أنه مزلقان غير شرعي.

انتظام حركة القطارات وعودتها الي طبيعتها

قامت الأجهزة المختصة بإزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق امام سير القطارات وإعادة انتظام حركة القطارات الي طبيعتها علي خط المناشي.

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