حفيد الشيخ محمود شلتوت الأول على الثانوية الأزهرية يتلو القرآن فرحًا بتفوقه (فيديو)

في لحظة اختلطت فيها الدموع بالفرحة، نشر موقع "فيتو" تسجيلًا صوتيًا لتلاوة الطالب علي محمد علي شلتوت، حفيد الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت، وذلك بعد حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية بنسبة 99.85% بمجموع 649 درجة، وسط أجواء من البهجة التي غمرت أسرته وأهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

دعاء وثقة بالتفوق

وفي تصريحات خاصة، عبّر الطالب علي شلتوت عن سعادته الغامرة قائلًا: "كنت أدعو الله دائمًا بالتفوق، وكنت على يقين أنني سأكون من بين الأوائل، ولكن خبر المركز الأول كان مفاجأة تفوق التوقعات".

دموع الأم أول من بشرته

وأشار شلتوت إلى أن والدته كانت أول من أبلغه بالخبر، وهي تبكي من فرحتها، واصفًا اللحظة بأنها "لن تُنسى أبدًا". وأضاف: "أهدي هذا النجاح لأمي وأبي ولكل من دعمني، وأعد الجميع بمواصلة التفوق".

تلاوة بصوت مميز

وفي إطار الاحتفاء بالطالب المتفوق، نشرت "فيتو" مقطعًا صوتيًا لتلاوته للقرآن الكريم، وهو ما لاقى رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لنقاء صوته وتأثره بأسلوب جده الإمام شلتوت، أحد أعلام الأزهر الشريف في القرن العشرين.

حلم الطب والتميز مستمر

وأكد علي شلتوت أنه ينوي الالتحاق بكلية الطب، ساعيًا إلى تحقيق مزيد من النجاح والتفوق، قائلًا: "التفوق لا يتوقف عند الثانوية، بل هو رحلة مستمرة من الاجتهاد والإخلاص".

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة علمية وعائلية مشرفة، حيث يُعرف الشيخ محمود شلتوت، جده الراحل، بإسهاماته الفكرية والشرعية الكبيرة، وهو الذي تولى مشيخة الأزهر في خمسينيات القرن الماضي، وكان رمزًا للتجديد والاعتدال.

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