الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع معدل التضخم في بولندا إلى 3.1% خلال يوليو

معدل التضخم
معدل التضخم

انخفض معدل التضخم السنوي في بولندا إلى 3.1% في شهر يوليو الجاري، بعد اثني عشر شهرا متتاليا من التضخم المرتفع، مع تلاشي تأثير الأساس من إلغاء تنظيم أسعار الطاقة المنزلية.

تراجع التضخم في بولندا

وتجاوز معدل التضخم توقعات السوق وتوقعات المحللين، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3%، حيث كانت تكاليف الوقود المرتفعة للنقل هي المحرك الرئيسي، بحسب موقع إنفستنج الأمريكي.

ومن بين المكونات المعلنة لسلة المستهلك، انخفضت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.6% على أساس شهري، مما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 4.9%.

وفي المستقبل، من المتوقع أن ينخفض التضخم قليلا في الأشهر المقبلة، مما قد يدعم المزيد من التيسير النقدي من قبل البنك المركزي البولندي.

التضخم في منطقة اليورو

وكان صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيلروي دي جالو، قال يوم الجمعة الماضي، إن التضخم في منطقة اليورو لا يزال تحت السيطرة وأن التعريفات التجارية الأمريكية المرتفعة من غير المرجح أن تدفع الأسعار للارتفاع.


تأثير السياسات التجارية الأمريكية على التضخم

وأضاف فيلروي، أن التضخم وما يرتبط به من أجور يبقى تحت السيطرة بشكل جيد، متناولا المخاوف بشأن الضغوط التضخمية المحتملة من السياسات التجارية الأمريكية، مشيرا إلى أن الزيادات في التعريفات الأمريكية، التي لا يزال مداها غير مؤكد، لا يتوقع أن تتسبب في ارتفاع التضخم، بحسب انفستنج الأمريكية.

 أظهر مسح المتنبئين المحترفين الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن يكون أقل هذا العام والعام المقبل مما كان متوقعا سابقا.


توقعات التضخم في منطقة اليورو

 ويشير المسح، الذي يعد مدخلا رئيسيا في مداولات السياسة النقدية، إلى أن التضخم من المتوقع الآن أن يبلغ متوسطه 2% في عام 2025، انخفاضا من 2.2% المتوقعة قبل ثلاثة أشهر، وبالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن يتباطأ التضخم أكثر إلى 1.8%، أقل من التوقعات السابقة البالغة 2%.

المركزي الأوروبي: التضخم بمنطقة اليورو تحت السيطرة رغم الرسوم الأمريكية

المركزي الأوروبي يخفض توقعات التضخم في منطقة اليورو لعامي 2025 و2026

مستهدف البنك المركزي الأوروبي

انخفض التضخم  بسرعة خلال السنوات الأخيرة ويحوم حاليا حول مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، كان هذا عاملًا مهمًا في قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، مع الإشارة أيضا إلى أنه لا يتسرع في تنفيذ المزيد من خفض أسعار الفائدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضخم بولندا اسعار الطاقة إلغاء تنظيم أسعار الطاقة أسعار المستهلكين معدل التضخم البنك المركزي البولندي

مواد متعلقة

المركزي الأوروبي: التضخم بمنطقة اليورو تحت السيطرة رغم الرسوم الأمريكية

رحلة التضخم خلال الـ6 أشهر الأولى من 2025.. المعدل السنوي يسجل 14.4% في يونيو.. وهذه أسباب زيادة مؤشر أسعار المستهلكين

بعد فوزه برئاسة بولندا، من هو كارول ناوروتسكي؟

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 8 قضاة رؤساء لمحاكم الاستئناف

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ ضد حسام حبيب لهذا السبب

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

جلسة بين الزمالك وبيراميدز لمحاولة ضم هذا الثنائي

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

مضمونة ومجربة، أدعية الغنى من الفقر كما وردت في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads