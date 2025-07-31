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خارج الحدود

جنازة تتحول إلى مجزرة فى جواتيمالا (فيديو)

موقع الحادث فى جواتيمالا،
موقع الحادث فى جواتيمالا، فيتو

قُتل سبعة أشخاص وأُصيب حوالى 13 آخرين في هجوم مسلح دموي بين عصابات، استهدف دار جنازات في جواتيمالا ، حسب ما أفادت به الشرطة المدنية الوطنية.

مراسم جنازة لرجل قتل بالرصاص

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أن الهجوم وقع بينما  كانت تقام مراسم جنازة لرجل قتل بالرصاص سابقًا،  وأكدت فرق الإطفاء أن الاعتداء خلف عددًا من الجرحى، نُقلوا إلى المستشفيات، في حين تم فتح تحقيق عاجل في الحادث.

وأوضح وزير الداخلية، فرانسيسكو خيمينز، عبر منشور على منصة X، أن الهجوم ضمن صراع دموى بين عصابة باريو 18 وخصما مارا سالفاتروتشا، وهما من أخطر العصابات فى أمريكا الوسطى، وقال "خلال مراسم العزاء، اقتحم عناصر من عصابة مارا سالفاتروتشا دار الجنازة وأطلقوا النار على أقارب وأصدقاء عضو العصابة المتوفى.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=YbZ5HTkEY-Q&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.youm7.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE

تحقيقات لتحديد المسؤولين عن هذا الإخفاق الأمني

وأشار خيمينيز إلى أن السلطات كانت قد نشرت عناصر أمنية لتأمين الحدث نظرًا لطبيعته الحساسة، لكنها غادرت الموقع قبل دقائق من وقوع الهجوم، وقد بدأت تحقيقات لتحديد المسؤولين عن هذا الإخفاق الأمني.

وتعد عصابتا باريو 18 وماراسالفاتروتشا، من أكثر الجماعات الإجرامية تنظيما وخطورة فى المنطقة، وتورطتا فى جرائم مثل الابتزاز والقتل العمد، وتمتد شبكاتهم إلى الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الوسطى، حيث ينشط عشرات الآلاف من أعضائهم.

تعزيز الإجراءات الأمنية في سجون جواتيمالا المشددة 

وفي محاولة لردع نشاطهم، كانت الحكومة الجواتيمالية قد عزّزت في يونيو 2024 الإجراءات الأمنية في سجونها المشددة، لاستيعاب عناصر هذه العصابات.

والجدير بالذكر أن هذه العصابات نشأت فى لوس أنجلوس خلال الثمانينات، وسط المهاجرين الهاربين من النزاعات المسلحة فى السلفادور، لتتحول لاحقا إلى تهديد أمنى إقليمى واسع.

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