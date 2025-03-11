الثلاثاء 11 مارس 2025
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إجلاء مئات العائلات في جواتيمالا بسبب بركان فويجو و30 ألف شخص في مرمى الحمم البركانية

بركان فويجو، فيتو
بركان فويجو، فيتو

ثار بركان النار في جواتيمالا، مما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 300 أسرة وإصدار تحذير من أن 30 ألف شخص آخرين في المنطقة قد يكونون في خطر.


وبدأ ثوران البركان خلال الليل، ولا يوجد تقرير فوري عن إصابات.

ويعد البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترًا أحد أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الوسطى. وكان آخر ثوران للبركان في يونيو 2023.

وأطلق البركان الغاز والرماد إلى السماء، مساء أمس الإثنين، مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في المنطقة المجاورة وطريق رئيسي يربط المجتمعات.

حافلة الموت بجواتيمالا

والشهر الماضي توفي 51 شخصًا على الأقل،  إثر سقوط حافلة من أعلى جسر في ضواحي عاصمة جواتيمالا.
وكانت الحافلة المزدحمة في طريقها من بلدة سان أوجستين أكاساجواستلان نحو العاصمة عندما انحرفت عن جسر بليس، أحد الجسور الرئيسية على الطريق السريع، وسقطت من ارتفاع يقارب 20 مترًا.

وترك الناجون عالقين داخل الحطام بينما عملت فرق الإنقاذ طوال الصباح لإخراجهم.


وأكد كارلوس هيرنانديز، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في المدينة، أن الضحايا شملوا 36 رجلًا و15 امرأة، وقد تم نقل جثثهم إلى مشرحة مؤقتة.

 وأظهرت صور مروعة نشرها المسعفون الحافلة مغمورة جزئيًا ومحاطة بجثث الضحايا.

 

رئيس جواتيمالا يعلن ثلاثة أيام من الحداد الوطني


وأعلن رئيس جواتيمالا، برناردو أريفالو، ثلاثة أيام من الحداد الوطني، كما قام بتعبئة الجيش وفرق الاستجابة للكوارث لدعم عمليات الإنقاذ والإغاثة.

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جواتيمالا بركان النار

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