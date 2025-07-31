الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية الألماني يزور إسرائيل للضغط من أجل وقف حرب غزة

وزير الخارجية الألماني
وزير الخارجية الألماني

يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الخميس، إلى إسرائيل للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع المدمر.

السلطة الفلسطينية

وخلال زيارته التي تستمر يومين، يعتزم فاديفول توضيح موقف الحكومة الألمانية في محادثات مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر ومع السلطة الفلسطينية.

ووفقًا للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، فإن مسار المحادثات قد يؤثر أيضًا على موافقة ألمانيا على فرض عقوبات على شريكها الوثيق إسرائيل

وصرح ميرتس بأن الحكومة الألمانية تحتفظ بحقها في اتخاذ مثل هذه الخطوات.

وأوصت المفوضية الأوروبية بتعليق مشاركة إسرائيل في برنامج تمويل الأبحاث "أفق أوروبا" بشكل جزئي على الفور.

وعقب اجتماع مجلس الأمن، الأسبوع الجاري، دعا ميرتس إسرائيل إلى تحسين الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة فورًا وعلى نحو مستدام.

كما حثت ألمانيا على وقف إطلاق النار الشامل والدائم في غزة، داعية حركة حماس والحكومة الإسرائيلية إلى التوصل إلى اتفاق.

وتطالب برلين بالإفراج عن الرهائن، بمن فيهم من رعايا ألمان، ونزع سلاح مسلحي حماس.

وكانت الحكومة الألمانية قد خططت في الأصل أن يسافر فاديفول مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي، لكن ذلك لم يتحقق.

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