نائب الرئيس الفلسطيني يكشف السبب الحقيقي للهجمات الإعلامية على مصر والأردن

أكد حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الهجمات الإعلامية والسياسية التي تطال مصر والأردن ليست عشوائية، بل تأتي ضمن "محاولات خبيثة لإضعاف مواقف البلدين وضرب أي توازن عربي داعم للقضية الفلسطينية".

الدور المركزي الذي تلعبه مصر والأردن

وفي تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس، قال الشيخ إن "الهجمة المنظمة على مصر والأردن تتجاهل عمدًا ما يتحملانه من أعباء ومسؤوليات كبرى تتعلق باستقرار المنطقة، رغم التحديات الإقليمية والدولية المحيطة".

وأضاف أن "من يهاجم مصر والأردن يتناسى عن قصد الدور المركزي الذي تلعبه الدولتان في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض مشاريع التهجير القسري، وتعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم".

الجهود السياسية المشتركة التي تبذلها القاهرة وعمان

وأشار الشيخ إلى الجهود السياسية المشتركة التي تبذلها القاهرة وعمان مع الأطراف الدولية من أجل وقف حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، ومواصلة الحراك الدبلوماسي لتوسيع دائرة الدول التي أبدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين.

واختتم الشيخ تصريحه بتحية مصر والأردن، قيادة وشعبًا، وقال "اعبر عن امتناننا لمواقفهما الراسخة والمنتصرة لحق شعبنا في الحرية والاستقلال"، مشددًا على أن دورهما العربي المحوري لا يمكن تجاوزه أو التشكيك فيه.

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