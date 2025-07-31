استشهاد 12 فلسطينيا جراء استمرار القصف الإسرائيلي على غزة

استشهد 12 مواطنا فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، اليوم الخميس، جراء استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

مدينة دير البلح

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بـ "استشهاد 5 مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة وسط مدينة دير البلح، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى".

وأضافت أن "طواقم الإسعاف انتشلت ثلاثة شهداء وأربعة مصابين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في جباليا شمال مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة".

وأشارت إلى أن "ثلاثة مواطنين بينهم طفلان استشهدوا جراء قصف مسيرة للاحتلال خيامًا للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

ووفق الوكالة، "أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة باتجاه مئات المواطنين، الذين تجمعوا عند نقطة توزيع مساعدات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح مختلفة".

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