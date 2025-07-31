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رياضة

شاهد أهداف مباراة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث الودية

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا أمام بورنموث بنتيجة 4-1 في ثالث التجارب الودية للموسم الجديد 2025 /2026 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سولدجر" في مدينة "شيكاغو" الأمريكية بقيادة الحكم الإنجليزي، لي سميث.

أهداف مباراة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث الودية

وافتتح راسموس هويلوند النتيجة لصالح نادي مانشستر يونايتد في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول، ثم أضاف باتريك الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وعزز أماد ديالو تقدم مان يونايتد بالهدف الثالث في شباك بورنموث بالدقيقة 53 ضم أضاف إيثان ويليامز الرابع بالدقيقة 72.

 

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، منحت النيران الصديقة والمدافع، ماتياس دي ليخت، هدفا لصالح بورنموث بالدقيقة 88.

وكان مانشستر يونايتد فاز على وست هام في المباراة الماضية ضمن سلسلة مباريات الدوري الإنجليزي ما قبل الموسم بنتيجة 2-1.

ويلتقي الشياطين الحمر نظيره إيفرتون  يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، قبل العودة إلى أوروبا ومواجهة أخيرة ضد فيورنتينا الإيطالي.

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