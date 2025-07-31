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انتظام الحركة على خط السنطة – طنطا عقب خروج قطار عن القضبان واصطدامه برصيف المحطة

انتظام حركة قطارات
انتظام حركة قطارات «السنطة – طنطا»

عادت حركة القطارات بين مدينتي السنطة وطنطا بمحافظة الغربية إلى طبيعتها اليوم الخميس بعد توقف دام قرابة 4 ساعات نتيجة خروج أحد القطارات عن القضبان واصطدامه برصيف محطة السنطة دون وقوع إصابات.

اللقطات الأولى لخروج قطار عن القضبان واصطدامه برصيف محطة السنطة في الغربية (فيديو)

انقلاب سيارة نقل محملة بمادة كاوية على طريق السنطة - زفتى بالغربية (صور)

وكانت محطة قطارات السنطة قد شهدت صباح اليوم حادثًا مفاجئًا بخروج أحد القطارات عن مساره أثناء دخوله إلى المحطة ما أدى إلى توقف الحركة بشكل مؤقت وسط حالة من الاستنفار بين مسئولي هيئة السكك الحديدية.

وانتقلت فرق الطوارئ والصيانة إلى موقع الحادث وتمكنت من رفع القطار وإعادته إلى مساره باستخدام الأوناش كما تم فحص القطبان والتأكد من سلامة مسار السكة الحديد قبل السماح باستئناف حركة القطارات بشكل تدريجي.

وأكدت مصادر بهيئة السكك الحديدية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين الركاب أو طاقم القطار وجاري فتح تحقيق موسع للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئوليات مع اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وشهد محيط المحطة تواجدًا أمنيًا مكثفًا وتنظيم حركة الركاب حرصًا على سلامتهم.

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