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انقلاب سيارة نقل محملة بمادة كاوية على طريق السنطة - زفتى بالغربية (صور)

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل محملة بـ"فلاش" على طريق السنطة الجديد

شهد طريق السنطة - زفتى الجديد بمحافظة الغربية، صباح اليوم الإثنين، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بـ2 "فونطاس" (خزان معدني) سعة 200 لتر من مادة كاوية "الفلاش" القابلة للاشتعال، دون وقوع أي إصابات بشرية.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية  قد تلقت بلاغًا بانقلاب السيارة أثناء سيرها على الطريق، ما أدى إلى تسرب جزئي للمادة المنقولة، وسط مخاوف من حدوث اشتعال أو تلوث بيئي. 

وعلى الفور، انتقلت الدكتورة مني صالح رئيس مدينة السنطة ونوابها وقوة من الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول السيارة لتأمين المنطقة.

كما تم الدفع بسيارة إطفاء تحسبًا لأي طارئ، وتم التنسيق مع مسؤولي البيئة والصحة لمتابعة آثار التسرب. وتم رفع السيارة وإزالة آثار الحادث، فيما يجري حاليًا التحقيق في أسباب الحادث والتي قد تعود إلى اختلال عجلة القيادة أو الحمولة الزائدة.

وتهيب الجهات المعنية بسائقي المركبات الثقيلة ضرورة الالتزام بمعايير السلامة، خاصة عند نقل المواد الكيميائية القابلة للاشتعال، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

 

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