عمرو دياب يطرح كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جنا (فيديو)

طرح النجم الكبير عمرو دياب كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جنا من ألبومه الجديد "ابتدينا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كليب خطفوني

تم تصوير الكليب في الساحل الشمالي تحت إشراف المخرج الكبير طارق العريان، في أجواء صيفية وبدأت جنا الغناء ليظهر بعدها عمرو دياب في الكليب بعدة إطلالات مبهجة.

أغنية خطفوني

خطفوني كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

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