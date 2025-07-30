من "ترند" الألبومات إلى "ترند" التكت، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين مقارنة بتامر حسني

من منافسة “ترند” الأغاني إلى منافسة أسعار الحفلات، هذا ما يبدو عليه صراع الشهرة بين الفنان عمرو دياب ونجم الجيل تامر حسني، حيث أحيا الأخير الجمعة الماضي حفله بمهرجان العلمين الجديدة 2025 بأسعار غير مسبوقة، ليرد عليه الهضبة بأسعار خيالية في حفله المقرر 1 أغسطس 2025 بنفس المهرجان.

ويُحيي الهضبة عمرو دياب واحدًا من أبرز حفلاته هذا الصيف، إذ يلتقي جمهوره يوم الجمعة 1 أغسطس على مسرح "يو أرينا" في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين 2025.

برنامج صيفي حافل وألبوم جديد



يأتي هذا الحفل ضمن جدول فني حافل تستضيفه العلمين الجديدة في الفترة من 18 يوليو وحتى 29 أغسطس.

ويقدّم عمرو دياب خلال السهرة مجموعة من أنجح أغانيه التي شكّلت وجدان أجيال، إلى جانب أغنيات ألبومه الجديد "ابتدينا"، الذي يضم 15 أغنية متنوعة تجمع بين الطابع الرومانسي والإيقاعي.

أسعار حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي



أطلقت منصة "تذكرتي" التذاكر إلكترونيًا، وتم تقسيمها إلى سبع فئات مختلفة لتناسب شرائح متعددة من الجمهور، على النحو التالي:

1200 جنيه للفرد في الفئة الأولى

2150 جنيهًا للفئة الثانية

6000 جنيه للفئة الثالثة

6500 جنيه للفئة الرابعة

7000 جنيه للفئة الخامسة

150 ألف جنيه لطاولة تضم 10 أفراد

500 ألف جنيه لطاولة فاخرة تستوعب 15 فردًا.

أسعار حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة 2025

ويأتي هذا الحفل بعد أيام من حفل النجم تامر حسني، والذي بدأه بالهجوم على الهضبة بسبب “نرند” الألبومات، بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة ورفع حفله شعار كامل العدد.



وجاءت اسعار تذاكر حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة كالتالي 850 جنيها، 1500 جنيه، 6000 جنيه، 75 ألف جنيه لمقاعد الـhigh tables، و150 ألف جنيه لمقاعد الـlounges.



تامر حسني يهاجم عمرو دياب

وهاجم الفنان تامر حسني، الهضبة عمرو دياب بعد نشر الأخير ترتيب نسب الاستماع الخاصة بالألبومات التي تتنافس في صيف 2025، والذي أظهر تامر حسني في الترتيب بين الثالث والرابع.

وقال نجم الجيل في منشور له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام": "مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الإستوري بكذا طريقه وأنا رقم ٤ و٣، وهو عارف إن ألبومي مش ٤ بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله من أول يوم في الأسبوع الأول، وبرضه ناس جمعت لي النتائج دي بس ما نزلتهاش".

وأضاف: "عمومًا هو ترتيب وبيتغير كل شوية لينا وللزملاء المطربين لما بينجحوا، الفكرة إن ألبوم لينا ميعاد أنا تعبت فيه والناس بتتكلم عنه بكل خير، وده الأهم فمش محتاج أعمل كده".

وتابع: "أنا كنت تقريبًا ١٠ أيام رقم واحد من وقت نزول الألبوم، زي ما أنتو شايفين أهو في الفيديو اللي ما كنتش عايز انزله، بس اضطريت أنزله، أغانينا في التريند أعلى وهو كان تحت، احترامًا ليه ولمحبينه ما نزلتش أي صورة وهو تحت ولا أي خبر إن ألبومي متصدر، كنت بحتفل مع جمهوري من غير مساس بأي فنان احترامًا لمجهوده، مش عارف ليه هو يعمل كده مع أنه أكبر من كده ومش محتاج يعمل كده وعمومًا ألف مبروك".

منشور عمرو دياب المثير للجدل

نشر الفنان عمرو دياب منشورًا له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام، يرصد فيه تحقيق ألبومه الأخير نجاح وتصدر، وظهر من خلال الصور بترتيب الفنانين التي أوضحت ظهور الفنان تامر حسني في المركز الثالث والرابع، وهو ما أغضب الأخير.

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