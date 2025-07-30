السجن المؤبد لشاب بتهمة قتل آخر "بمقابر الزرزمون" في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الثانية، بمعاقبة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شاب آخر، في واقعة هزت قرية الزرزمون التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

وتعود تفاصيل القضية رقم 8240 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 3841 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، إلى قيام المتهم "محمد. س"، بقتل المجني عليه "أسامة عصام أحمد"، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، وأعد لذلك سلاحًا أبيض (سكينًا)، وتربص بالمجني عليه بالقرب من المقابر، وسدّد له ثلاث طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده، قاصدًا قتله.

التحقيقات تكشف تفاصيل الجريمة

وكشفت التحقيقات أن الطعنات التي وجهها المتهم للمجني عليه أودت بحياته في الحال، كما ورد في تقرير الطب الشرعي. وبناءً عليه، أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد بعد ثبوت الاتهام عليه.

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