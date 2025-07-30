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محافظات

جريمة مروعة في الشرقية.. أب يُنهي حياة ابنته داخل منزل العائلة وسط صدمة الأهالي

أمن الشرقية،فيتو
أمن الشرقية،فيتو

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية هزّت الأوساط المجتمعية، بعدما لقيت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا حتفها داخل منزل أسرتها بإحدى قرى مركز ديرب نجم، في ظروف كشفت عن وجود شبهة جنائية.

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تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت بلاغًا بوفاة الفتاة "ي. أ. س"، داخل منزلها، لتنتقل على الفور قوة من المباحث إلى موقع الحادث. وبالفحص والمعاينة، تبين من التحريات الأولية أن الفتاة لقيت حتفها على يد والدها، بعد أن اعتدى عليها بالضرب أثناء توبيخها داخل المنزل، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

ضبط مرتكب الواقعة 

وتمكنت قوات الأمن من ضبط الأب المتهم، فيما حررت الأجهزة المعنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الجريمة.

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

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