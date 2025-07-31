مسلسل حرب الجبالي الحلقة 50، القبض على راشد ومقتل سعيد وزواج حرب وثريا

شهدت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 50 حول ثريا التي تتحدث بود مع حبيبة، وتكشف لها بصراحة بأنها أخطأت بحق عائلتها، وبأن تصرفاتها الماضية كانت خاطئة بالفعل، ولكنها تخبرها كذلك أن حرب لن يؤذيها.

وفي أثناء ذلك، يصل حرب إلى منزل ثريا، ويواجهها بلوم شديد لأنها أخفت وجود حبيبة عنه، رغم علمها بأنه كان يبحث عنها طويلًا.

يصطحب حرب حبيبة معه إلى المنزل، بعد أن أبدت استعدادها للعودة، وهناك يوبخها بشدة، ويحملها مسؤولية ما فعلته بعائلتها، وتحاول الحاجة ملك تهدئة الأجواء والتخفيف من حدة التوتر.

وفي تطور آخر، تقرر الحاجة ملك الذهاب إلى سعيد الغرباوي، وتكشف له حقيقة ما حدث، ورغم تردده في البداية، يطالب برؤية عقد الزواج، وتُريه ملك نسخة من العقد محفوظة على هاتفها، وبعد التأمل فيه، يعترف سعيد بأن التوقيع يعود فعلًا إلى ابنه صالح، أما وداد، فلا تزال عاجزة عن تصديق هذه القصة، وتشعر بالريبة والقلق، رافضة قبول الرواية بسهولة.

أما فاطمة فتكشف لابنتها شهيرة عما تعرضت له من يسري، وتخبرها شهيرة أن يسري ما هو إلا "مستريح”، وهو مصطلح يُطلق على من يحتال على الناس ويستولي على أموالهم ثم يفر هاربًا، وتؤكد شهيرة لوالدتها أنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل أن تُحيي تجارتها وتُعيد لها هذه الأموال من المكسب.

في الوقت نفسه، يقرر سعيد الغرباوي أن يكتب جميع ممتلكاته باسم ابن صالح، ويُبلغ راشد بالأمر، ويكشف له أنه زور العقود التي وقع عليها راشد من قبل والتي تنقل كل أموال الأخير إلى سعيد، ويتوعده راشد بالقتل، إلا أن الشرطة تأتي لاحقا وتلقي القبض على راشد وصديقه.

ويشعر حرب الجبالي بارتياح كبير بعد القبض على راشد، لكن فرحته لا تكتمل، إذ تختفي حبيبة فجأة من المنزل، بعدما تسللت خارجه دون أن يلاحظها أحد.

وفي الشارع، يصادفها سعيد، ويُخبرها بأنه كان على وشك توثيق عقد الزواج بينها وبين صالح، ويُخبرها أنه عرض الأمر على أسرتها لكنهم رفضوا، وينجح في إقناعها بالذهاب معه لاستكمال الإجراءات، إلا أنها تكتشف لاحقًا أنه أخذها إلى مخزنه، ووعدها بحمايتها وحماية ابنها.

وتتمكن الشرطة من القبض على عياش، فيما يصل هنري إلى سعيد ويطلق عليه رصاصة للانتقام منه كما توعد سابقًا، وتدخل الشرطة في تلك اللحظة وتلقي القبض على هنري، بينما يلفظ سعيد أنفاسه الأخيرة.

نهاية سعيدة في مسلسل حرب الجبالي الحلقة 50

وبعد مرور عام على تلك الأحداث، يُكشف أن حرب الجبالي قد تزوج ثريا وأنجب طفلًا، ويظهر الجميع وهم يحتفلون بسبوع المولود وسط أجواء من الفرح والسكينة.

وتظهر حبيبة وهي تحمل طفلها من صالح، وقد عادت الحياة إلى طبيعتها، ويسود مشهد الختام شعور عام بالسعادة والرضا، خصوصًا لدى حرب الجبالي، الذي انتهت معاركه أخيرًا بعد رحلة طويلة من الصراعات والمآسي.

قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل حرب الجبالي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

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