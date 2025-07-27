مسلسل حرب الجبالي الحلقة 47، أميرة تكشف هوية قاتل عثمان ومقتل صالح

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 47 حول تصاعد التوتر بين سعيد وشقيقه راشد، حيث يدخلان في مشادة كلامية حادة بسبب ما آلت إليه الأوضاع بينهما وفي عملهما، في الوقت ذاته، تظل أميرة محتجزة في مكان لا يعلمه سوى حرب، ويذهب حرب لمواجهتها محاولًا انتزاع أي اعتراف منها، ويتمكن من دفعها للاعتراف بأنها ساعدت راشد في التخلص من عثمان، موضحة أن الهدف لم يكن عثمان في الأساس، بل حرب، حيث وضع راشد السم في المشروب الذي كان معدا لحرب، لكن عثمان هو من شربه ومات وأكدت أنها فعلت ذلك لأنها كانت ترغب في التخلص منه للزواج من راشد.

أما صالح، فيسعى إلى مصالحة والدته وكسب رضاها، وفي الوقت ذاته يتم الاتفاق بينه وبين حبيبته على إنهاء زيجتهما، خاصة بعدما بدأ الندم يتسلل إلى قلبها وشعرت بأنها لم تعد قادرة على الاستمرار في الكذب على أهلها وتدنيس سمعتهم إذا علم أحد بالأمر، وقد أخبرها صالح بأنه على استعداد لفعل أي شيء من أجل راحتها وسعادتها، مؤكدًا أن ما يهمه الآن هو أن تعيش في سلام.

وفي ظل تصاعد الأحداث، يكتشف سعيد أن البضاعة الخاصة به معروضة للبيع على عياش، فيذهب لإبلاغ هنري بأن عياش يتلاعب بهما، وحين يعلم عياش بالأمر، يقرر التخلص من سعيد.

في تلك الأثناء، يأتي صالح إلى والده سعيد ويعتذر له عن أخطائه، فيفتح له سعيد قلبه ويقرر مشاركته بكثير من الأسرار ويطلب منه الذهاب لمكان اعتادا الذهاب إليه سويا للتحدث عن تلك الأسرار، وبينما يتحدثان، تقترب منهما سيارة مجهولة، ويُطلق منها رصاصة، تصيب صدر صالح، فيسقط غارقًا في دمائه.

يُسرع سعيد بنقله إلى المستشفى، لكن الأطباء يفشلون في إنقاذه، ويتلقى سعيد نبأ وفاة ابنه فيدخل في حالة من الصدمة والانهيار، ويشعر راشد بالصدمة أيضا، بينما يسيطر الذهول والانكسار على وداد بشكل خاص، ويعم الحزن أرجاء المنطقة، حيث يشعر الجميع بالصدمة لرحيل صالح.

يصل الخبر إلى نهى وأنهار، فيشعران بالحزن، أما حبيبة، فما إن تسمع الخبر حتى تسقط مغشيا عليها من هول الصدمة.

قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل حرب الجبالي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

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