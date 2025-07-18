مسلسل حرب الجبالي الحلقة 41، سعيد الغرباوي في ورطة بسبب زوجته

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 41 حول حدوث مواجهة بين حرب وصديقه شادي، بعدما علم حرب من والدته بخبر ارتباط أميرة براشد، حيث يتهم حرب شادي بالتآمر مع راشد لأنه لم يخبره أنه رأى أميرة تجلس مع راش د حينما رآهما، لكن شادي يفاجئه بالحقيقة وهي أنه ويزن فعلا ذلك لحمايته حتى لا يتهور ويقتل راشد.

في المقابل، يستغل راشد وجود شوشو في منزله، ويفتش في حقيبتها خلسة، ثم يقدم على حرق ورقة زواجهما العرفي دون علمها، أما شوشو، التي حصلت على شعرة من شعره وهو نائم، تغادر المنزل دون أن تعلم ما فعله لكي تجري تحليل DNA وتثبت أن ابنها هو ابن راشد.

ويستمر حرب في مواساة ثريا بعد وفاة والدها، ويؤكد لها دعمه الدائم، بينما تعود شوشو إلى منزلها لتُفاجأ باختفاء ورقة الزواج، فتغرق في صدمة كبيرة.

من جانبه، يراقب شادي تحركات سعيد الغرباوي، ويكتشف زيارته لفيلا سبق أن توجه إليها راشد، ما يفتح بابًا جديدًا من الشكوك لديه هو وحرب.

أما الحاجة فاطمة، فتحصل على أرباح من مشروع يسري وتشعر بالسعادة، لكن يسري يضغط عليها نفسيًا للتخلي عن محلها ووضع ماله في المشروع.

وتحاول شوشو الاتصال بشادي لتخبره بما جرى معها، لكنه لا يرد، فتذهب إلى والده رمسيس في مقر عمله، ويتخوف رمسيس من أن تكون لديها مشاعر تجاه شادي، فيخبرها إن شادي سيعود إلى زوجته، فتفهم الرسالة وتنسحب وبداخلها غضب مكتوم.

ويتحرك راشد برفقة أحد رجاله إلى مخزن سعيد ويضع الرجل المرافق له حارسا على المخزن بدلا من القديم الذي وضعه سعيد، وتصل هذه الأخبار إلى حرب، الذي يبدأ البحث عن طريقة لاختراق صفوف راشد عبر الحارس الجديد الذي جنده مؤخرًا.

ويحاول حرب استعادة رمزية المنطقة أيضًا، بإعادة اسم الشارع الذي قام سعيد بتغييره سابقًا.

وفي مشهد مثير، يتلقى سعيد الغرباوي رسائل غامضة تحتوي على نسخ من عقوده، فيعود إلى المنزل مفزوعًا، يفتح الخزنة ليفحص أوراقه، ويجدها كما هي.

لكن الصدمة الأكبر تأتي من رسالة صوتية للمرسل، يخبره فيها أن كل أوراقه بحوزته ويساومه عليها، ويصاب سعيد بذهول، بينما تشعر وداد بخوف شديد لأنها السبب حيث سبق وأن منحت أوراق سعيد للدجال الذي كانت تتعاون معه لتضمن حب زوجها الدائم لها وذلك في مقابل تقسيم أموال سعيد بينها وبين هذا الدجال.

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.