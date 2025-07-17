مسلسل حرب الجبالي الحلقة 40، وفاة شعبان وحرب يعلم بخبر نية راشد الزواج بأميرة

في الحلقة الأربعين من مسلسل “حرب الجبالي”، تتصاعد الأحداث بشكل درامي متشابك، تبدأ بوفاة شعبان داخل المصحة التي أودعه فيها راشد، والذي ينجح في التخلص من الورطة بمنح هاتف ثريا لإدارة المصحة، حتى تتولى هي أمر إجراءات نقل الجثمان والدفن دون أي ذكر لاسمه.

ويتلقى حرب اتصالًا من ثريا، فيذهبان معًا إلى المستشفى حيث يوجد جثمان شعبان، لكنهما لا يتمكنان من الوصول لهوية الشخص الذي أودعه في المصحة من الأساس، ما يضاعف الغموض والحزن.

وفي أجواء شديدة الأسى، يُقام عزاء شعبان، وتشارك أنهار في تقديم العزاء لثريا، وتنضم إليها نساء المنطقة، بينما يشعر حرب بالحزن العميق على رحيل شعبان، ويتولد داخله شعور بالمسؤولية تجاه ثريا ووالدتها وشقيقتها.

وعلى جانب آخر، تزور زهرة شقيقتها أنهار وتخبرها أن أميرة ستتزوج من راشد، فتتلقى الأخيرة الخبر بدهشة واستغراب، ثم تهددها زهرة بأنها ستضع يدها في يد سعيد وراشد ضدها في المحكمة إذا لم تحصل على حقها في ميراث والدها، لكن أنهار ترفض ذلك وتؤكد أن ضميرها مرتاح، وأنها لم تقصر مع زهرة، بل كانت دائمًا تحاول إرضاءها بالرغم من أنها ليست لها أي حق في الميراث.

بعدها تذهب زهرة إلى ابن عمها سعيد وتُخبره بنيتها التحالف معه هو وراشد ضد أنهار، إلا أنه لا يمنحها الدعم الذي كانت تنتظره، ويبدو متحفظًا، ما يصيبها بخيبة أمل.

ثم يزور سعيد أنهار ويؤكد لها أنه لن يقف في وجهها من أجل الميراث، ويُصارحها بأنه يريد الزواج منها، لكنها تُنهره وتُرفضه تمامًا، ما يزيد من توتر العلاقة بينهما.

أما راشد، فيتوجه إلى عياش طالبًا أن يصبح من رجاله، مؤكدًا أنه يريد أن يكبر وينافس بقوة، ويمنحه عياش فرصة للاختبار، ويسأله عن صفقة سعيد وهنري، فيرد راشد بأنه لا يعرف هنري، لكنه يكشف بعض تفاصيل عن سعيد، فيكلفه عياش بمراقبة شقيقه، ويبلغه أن نجاحه في سرقة بضاعة سعيد سيكون بوابته ليصبح من أهم رجاله.

وفي نهاية الأحداث، تذهب زهرة إلى راشد وتطلب منه التحالف معها في القضية ضد أنهار، ويلومها هو لأنها أخبرت أنهار بنيته الزواج من أميرة لأنه كان يريد أن يكون الخبر كالمفاجأة على حرب.

وتأتي الصدمة الكبرى عندما يعلم حرب بأمر هذا الزواج، ليُصاب بذهول كبير، ما يفتح الباب لتصعيد أكبر في الحلقات القادمة.

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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