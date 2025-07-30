طريقة عمل المهلبية بالشيكولاتة، حلوى باردة تسعد صغارك فى الصيف

طريقة عمل المهلبية بالشيكولاتة، المهلبية من المثلجات المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون من الكبار والصغار.

وطريقة عمل المهلبية بالشيكولاتة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وفى فصل الصيف تكثر ربات البيوت من تقديمها لأنها تنعش وترطب الجسم فى الطقس الحار.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل المهلبية بالشيكولاتة.

مكونات عمل المهلبية بالشيكولاتة:

4 أكواب حليب كامل الدسم

4 ملاعق كبيرة نشا الذرة

5 ملاعق كبيرة سكر يمكن التعديل حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى

100 جرام شيكولاتة داكنة أو بالحليب

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح صغيرة

شيكولاتة مبشورة أو مكسرات للتزيين

طريقة عمل المهلبية بالشيكولاتة:

في وعاء، اخلطي النشا مع الكاكاو ورشة الملح جيدًا حتى يختفي أي تكتل.

أضيفي الحليب تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يذوب النشا والكاكاو تماما.

ضعي الخليط على نار متوسطة مع التحريك المستمر، ثم أضيفي السكر والفانيليا.

عندما يبدأ الخليط في التماسك قليلا، أضيفي قطع الشيكولاتة المفرومة وقلبي حتى تذوب بالكامل ويصبح القوام ناعم وكريمي.

اسكبي المهلبية في أكواب التقديم واتركيها تبرد قليلا، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

زيني الوجه بالشيكولاتة المبشورة أو المكسرات أو القليل من صوص الشيكولاتة قبل التقدم.

يمكن استبدال الشيكولاتة الداكنة بالشيكولاتة البيضاء لعمل مهلبية بطعم مختلف.

للحصول على قوام أغنى، يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الزبدة بعد رفع المهلبية من على النار.

طريقة عمل المهلبية بالشيكولاتة

ولعمل الأرز باللبن

مكونات عمل الأرز باللبن:

½ كوب أرز مصري مغسول

1 لتر حليب كامل الدسم

½ كوب كريمة لباني (كريمة طبخ أو خفق)

¾ كوب سكر (أو حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة نشا مذابة في ربع كوب ماء بارد

ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)

رشة ملح صغيرة

قرفة مطحونة أو مكسرات للتزيين (اختياري)

طريقة عمل الأرز باللبن:

في قدر على النار، ضعي الأرز مع كوب ماء ورشة ملح، واتركيه حتى يسلق نصف سلقة ويشرب الماء.

أضيفي الحليب إلى الأرز وقلبي جيدا.

اتركي المزيج على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان، ثم خففي النار واتركيه يطهى لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج الأرز تماما ويمتص جزء من الحليب.

أضيفي السكر وقلبي حتى يذوب.

ثم أضيفي الكريمة اللباني واستمري في التقليب.

أضيفي خليط النشا المذاب تدريجيا مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل.

استمري في التقليب حتى يبدأ القوام في التماسك ويصبح كريمي.

أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر حسب الرغبة وقلبي جيدا.

اسكبي الأرز باللبن في أطباق التقديم.

اتركيه ليبرد قليلا، ثم زينيه بالقرفة أو المكسرات حسب الذوق.

يمكن تقديمه دافئ أو بارد.

نصائح لنجاح الوصفة، استخدمى الحليب كامل الدسم ليمنح الطبق قوام أغنى.

الكريمة اللباني تضيف نكهة كريمية مميزة وتزيد من فخامة الطبق.

يمكن الاستغناء عن النشا للحصول على قوام خفيف، أو زيادته للحصول على قوام أثقل.

يفضل التحريك المستمر بعد إضافة النشا لتجنب التكتلات.

قدميه في كاسات شفافة وزينيه بمربى أو عسل أو فواكه مجففة.

أضيفي له قليلا من جوز الهند المبشور أو بشر البرتقال لنكهة مختلفة.

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