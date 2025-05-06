طريقة عمل مهلبية قرع العسل، بمكونات بسيطة

طريقة عمل مهلبية قرع العسل، مهلبية قرع العسل من أنواع المهلبية الشهيرة واللذيذة التي لها شعبية كبيرة في مصر ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل مهلبية قرع العسل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل مهلبية قرع العسل.

مكونات عمل مهلبية قرع العسل:

2 كوب قرع عسل مقشر ومقطع

2 كوب حليب

3 ملاعق كبيرة نشا الذرة

4 ملاعق كبيرة سكر (أو حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة قرفة (اختياري)

مكسرات للتزيين (جوز هند، فستق، لوز)

طريقة عمل مهلبية قرع العسل:

في قدر على النار، يسلق قرع العسل في كمية قليلة من الماء حتى يصبح طريًّا.

يهرس القرع بعد السلق جيدا باستخدام شوكة أو خلاط كهربائي حتى يصبح ناعمًا.

في وعاء آخر، يذوب النشا في نصف كوب من الحليب البارد.

في قدر على النار، يسخن باقي الحليب مع السكر والفانيليا ويضاف إليه قرع العسل المهروس.

عندما يبدأ الخليط بالغليان، يضاف مزيج النشا مع التحريك المستمر حتى يصبح القوام كثيفا.

يرفع الخليط عن النار ويسكب في أطباق التقديم.

يترك ليبرد قليلا ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

يزين بالمكسرات والقرفة قبل التقديم.

طريقة عمل مهلبية قرع العسل

فوائد قرع العسل للصحة

من فوائد قرع العسل التى تدفعنا لتناوله:

يحتوي قرع العسل على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة، مما يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي تعزيز صحة القلب والوقاية من أمراضه.

بفضل غناه بالبيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، فإن قرع العسل يلعب دور أساسي في المحافظة على صحة العينين، ويقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر.

فيتامين C والمواد المضادة للأكسدة في قرع العسل تساهم في تعزيز الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة العدوى والأمراض.

قرع العسل منخفض في السعرات الحرارية وعالٍ في الألياف، مما يجعله غذاء مثالي للأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن، إذ يمنح شعورًا بالشبع لفترات أطول.

مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في قرع العسل، وخاصة فيتامين C، تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يحسن من مرونة البشرة ويقلل من علامات الشيخوخة.

تناول قرع العسل بكميات معتدلة قد يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، بفضل محتواه العالي من الألياف التي تبطئ امتصاص السكر في الأمعاء.

الألياف الغذائية الموجودة في قرع العسل تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، بالإضافة إلى تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

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