بـ 3 مكونات فقط، اصنعي ألذ وأرخص تحلية لأسرتك

طريقة عمل المهلبية، من أسهل وأسرع وأرخص طرق الحلويات التي يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك في هذا الجو الحار، فطريقة عمل المهلبية لن يستغرق أكثر من عدة دقائق.

إلى جانب أن مكونات عمل المهلبية لا تتعدى الثلاث مكونات فقط، فهي تتكون من النشا واللبن الحليب والسكر، مما يجعلها من أرخص التحليات أيضًا.

كما يمكنك وضع بعض الإضافات حسب الرغبة، مثل صوص الكراميل أو صوص الشوكولاتة، أو صوص الفراولة، أو المكسرات، أو الفواكه المجففة.

وطريقة عمل المهلبية بالنشا؛ من الحلويات المفيدة وعالية القيمة الغذائية، فهي تحتوي على اللبن كمكون أساسي، مع القليل من النشا والسكر، فهي من الحلويات المفيدة لكل أفراد الأسرة.



ومن خلال التقرير التالي، نستعرض طريقة عمل المهلبية بالنشا، مع العديد من الإضافات التي تجدد في طعمها.

طريقة عمل المهلبية بالنشا التقليدية

طريقة المهلبية

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل المهلبية بالنشا التقليدية، التي توارثناها عن أمهاتنا وجداتنا.

مقادير عمل المهلبية:

لتر من اللبن الحليب

4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة

ربع كوب سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل المهلبية بالنشا

يمزج الحليب مع النشا والسكر جيدا على البارد، ثم ترفع على نار هادئة.

استمري في التقليب، حتى يغلظ قوامها.

ارفعيها عن النار، وضيفي لها الفانيليا، مع تقليبها جيدا.

وزعي الكمية في الاطباق أو الكاسات، وبعد أن تبرد توضع في الثلاجة.

عند التقديم؛ يمكنك إضافة المكسرات، أو الزبيب، أو مبشور جوز لبهند حسب الرغبة.

طريقة عمل المهلبية بالنشا بالأرز والتوفي

مهلبية الارز والتوفي

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل المهلبية بالأرز والتوفي، ألذ تحلية يمكنك تحضيرها في أقل وقت لأفراد أسرتك، وستنال إعجابهم، خاصة الأطفال الصغار.

مكونات مهلبية الارز بالتوفي:

نصف كوب رز مصري مطحون

٣ أكواب ماء

ملعقتين كبيرتين زيت نباتي

كوب سكر

نصف كوب كريمة

ملعقة صغيرة بشر برتقال

كوبين جبن موزاريلا مبشور

كريمة مخفوقة للتقديم

بندق مطحون للتقديم

طريقة تحضير مهلبية الارز بالتوفي:

تدهن آنية مضادة للالتصاق بالزيت النباتي.

يكرمل السكر على نار هادئة الى ان يأخذ اللون الذهبي الجميل.

يضاف الرز المطحون والماء ثم يقلب المزيج جيدا ويترك على النار الى ان يتكاثف.

ويصبح مثل المهلبية، بذلك نضمن نضوج الرز.

تضاف الكريمة وبشر البرتقال ثم نقلب المزيج جيدا.

تضاف الموتزاريلا المبشورة ويقلب الكل جيدا وسريعا الى ان تذوب الجبنة ثم يرفع المزيج من على النار ويسكب في صحون التقديم.

تترك لتبرد، ثم تزين بالكريمة والبندق وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل كيكة المهلبية

كيكة المهلبية

يمكنك ايضا التجديد، وتجربة طريقة عمل كيكة المهلبية، التي تعد هي أنسب اختيار مع هذا الصيف الحار، وتعد من الحلويات الخفيفة واللذيذة.

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة كيكة المهلبية مميزة، بمكوناتها الطبيعية،،كما سهلة التنفيذ.

المكونات:

6 أكواب حليب

8 ملاعق كبيرة نشا

2 كوب بسكويت مطحون

100 جرام زبد مذاب

ملعقة صغيرة قرفة

1 و1/4 كوب سكر

4 ملعقة كبيرة ماء زهر

رشة حبهان مطحون

للتزيين:

فستق ومكسرات



الطريقة:

في وعاء، نقوم بمزج البسكويت المطحون مع الزبد، ونضيف القرفة وتقلب جيدا.

نسكب البسكويت في قاع قالب التشيز كيك، المتحرك، ونكبسها جيدا.

نخبزها في فرن حار نحو 8 دقائق.

نجهز المهلبية بالطريقة العادية، ( يمزج كل من الحليب، السكر، النشا، الحبهان جيدا، ويرفع على النار مع التقليب المستمر حتى يتكثف ).

نضيف ماء الزهر، ويرفع من على النار.

نصب المهلبية على البسكويت المحمص، ويترك ليبرد قليلا، ويدخل الثلاجة حتى يبرد 6 ساعات على الأقل.

