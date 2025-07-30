الأربعاء 30 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: اعتراض مسيرة في منطقة غلاف غزة

غلاف غزة، فيتو
غلاف غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتراض مسيرة في منطقة غلاف قطاع غزة.

إلحاق الهزيمة بحماس

وفي سياق متصل، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء: هدفنا إلحاق الهزيمة بحماس، بحيث لا تحدد بذراعيها العسكرية أو المدنية مستقبل غزة.

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: تحقيق هدفنا في غزة ليس سهلا بسبب وجود المختطفين.

المسئولية الأمنية في غزة

وتابع أن  أي صفقة مع الأعداء لإنقاذ أسرى أحياء أو استرجاع جثث سننفذها مع الحفاظ على الأمن، ونحتاج لبقاء قواتنا بمحيط غزة وداخلها مع إمكانية العمل أمنيا فيها كالضفة الغربية.

وأكد وزير جيش الاحتلال: يجب أن تبقى المسئولية الأمنية في غزة بأيدينا.

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