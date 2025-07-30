رئيس جامعة طنطا: توفير سبل الدعم لـ التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة

انعقد مجلس جامعة طنطا اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة الأسبق والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

وثمن رئيس جامعة طنطا في بداية الجلسة حرص القيادة السياسية على التوسع في دعم مؤسسات الدولة لتقديم تعليم عالي متميز يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة وفقا لمستهدفات رؤية مصر 2030 ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى بدء تسجيل الرغبات المبدئية لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بكليات جامعة طنطا الأهلية، والذي يأتي تزامنًا مع إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة طنطا الأهلية والذي يتيح للطلاب الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالبرامج الدراسية وشروط القبول وكيفية التسجيل.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات على سرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب في زمن قياسي، مما يعكس الجهد المبذول لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وشفافية مؤكدا على بدء التسجيل للفصل الدراسي الصيفي لتوفير فرص إضافية للطلاب لاستكمال متطلباتهم الأكاديمية.

وأكد الدكتور محمد حسين جاهزية جامعة طنطا من حيث الموارد المادية والبشرية لاستقبال أعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عملية تنسيق سهلة ومنظمة للطلاب الجدد مع توفير كافة سبل الدعم والمساعدة لهم خلال هذه المرحلة الهامة.

وفي إطار توجهات المجلس الأعلى للجامعات وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة التعاون مع اللجنة العليا المشكلة لتطوير شكل ومحتوى الكتاب الإلكتروني الجامعي، ويهدف هذا التوجيه إلى إحداث نقلة نوعية من حيث الشكل والمضمون وتوفير مصادر تعليمية رقمية حديثة ومبتكرة تسهم في إثراء التجربة التعليمية للطلاب وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأشار الدكتور محمد حسين خلال كلمته إلى استضافة الجامعة لتدريبات طلابية من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين جامعة طنطا ومؤسسات الدولة مما يسهم في إثراء بناء الوعي القومي وتطوير قدرات طلاب جامعة طنطا وتثقيفهم من خلال برامج تدريبية متخصصة ومكثفة.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة العمل على تطبيق آليات لتدويل الجامعة بشكل فعال وذلك لإثراء البيئة الأكاديمية للجامعة وتقديم فرص تعليمية وبحثية عالمية المستوى لطلابها وأساتذتها وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، مشددا على أهمية استضافة الأساتذة الزائرين من مختلف الجامعات العالمية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تطوير المناهج والبحث العلمي.

كما أكد على ضرورة الاستفادة القصوى من المنح المقدمة محليا ودوليا، مشيرا إلى اتفاقية التبادل الطلابي المنفذة بالتعاون بين جامعة طنطا وجامعة برادفورد البريطانية والتي من خلالها استقبلت الجامعة أكثر من 90 طالبا خلال عامين، مشددًا على عدم الاقتصار على التخصصات الهندسية فقط بل توسيع نطاق الاستفادة ليشمل جميع التخصصات والكليات بالجامعة، موجها الشكر للدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لجهوده المتميزة بالتعاون مع وحدة التصنيف الدولي، والتي أدت إلى تأهل الجامعة للقائمة المختصرة لجائزة التايمز للتعليم العالي في القيادة البيئية هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بالمسؤولية المجتمعية والبيئية ودورها الرائد في تحقيق التنمية المستدامة.

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