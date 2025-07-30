سبب غياب كوكا عن الأهلي أمام إنبي وحقيقة توقيع عقوبة على اللاعب

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة توقيع عقوبة، على أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه عن المباراة الودية أمام إنبي التي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وكان الأهلي، فاز على نظيره إنبي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

حقيقة توقيع عقوبة علي كوكا

وقال المصدر، إن غياب كوكا عن اللقاء جاء بسبب معاناة اللاعب من آلام في الظهر، مشيرا إلى أن ما تردد حول توقيع عقوبة علي اللاعب غير صحيح.

وأضاف: "كوكا اشتكى من آلام في الظهر، ولذلك لم يشارك في ودية إنبي، وما تم تداوله حول وجود قرار بتجميده من جان الأهلي ليس له أساس".

شروط الأهلي للتخلي عن كوكا

واقترب أحمد نبيل كوكا لاعب وسط النادي الأهلي من الرحيل إلى صفوف قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين لمراحلها النهائية.

ورغم تمسك الأهلي ببعض الشروط الخاصة في الصفقة، وعلى رأسها بند إعادة البيع، إلا أن الاتفاق بات شبه محسوم، مع توقعات بإعلان الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتمسك النادي الأهلي بوضع بند يُتيح له الحصول على 20% من قيمة البيع المستقبلي للاعب لأي نادٍ آخر، في حين يرغب نادي قاسم باشا في تقليص النسبة إلى 10% فقط، وهو ما لا يزال محل تفاوض حتى اللحظة.

كما اشترط الأهلي الحصول على بونص بقيمة 300 ألف دولار في حال مشاركة كوكا في 10 مباريات متتالية مع الفريق التركي، إلى جانب بند خاص بصناعة الأهداف.

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