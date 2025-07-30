موعد مباراة الأهلي المقبلة في ختام استعدادته للموسم الجديد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لمواجهة نظيره فريق بتروجيت وديا، في ختام استعدادات القلعة الحمراء، للموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

ومن المقرر أن تُقام المواجهة مساء الأحد المقبل الموافق يوم 3 من شهر أغسطس القادم، في تمام الساعة الثامنة والنصف، على ملعب استاد السلام.

الأهلي يفوز على إنبي وديا

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نظيره إنبي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وسجل هدفي فوز النادي الأهلي كل من محمد مجدي أفشة في الشوط الأول ومحمود تريزيجيه بالشوط الثاني من ركلة جزاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.