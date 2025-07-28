أحمد عبد القادر يرد على شائعات طلب الرحيل عن الأهلي

أصدر أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية على إنستجرام بشأن ما تردد عن رحيله عن الأهلي.

وجاء بيان عبد القادر كالتالي:

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مطار القاهرة الأحد بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

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