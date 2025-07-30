الأهلي يتمسك بشروطه للسماح برحيل كوكا إلى قاسم باشا

اقترب أحمد نبيل كوكا لاعب وسط النادي الأهلي من الرحيل إلى صفوف قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين لمراحلها النهائية.

ورغم تمسك الأهلي ببعض الشروط الخاصة في الصفقة، وعلى رأسها بند إعادة البيع، إلا أن الاتفاق بات شبه محسوم، مع توقعات بإعلان الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

شروط الأهلي للتخلي عن كوكا

ويتمسك النادي الأهلي بوضع بند يُتيح له الحصول على 20% من قيمة البيع المستقبلي للاعب لأي نادٍ آخر، في حين يرغب نادي قاسم باشا في تقليص النسبة إلى 10% فقط، وهو ما لا يزال محل تفاوض حتى اللحظة.

كما اشترط الأهلي الحصول على بونص بقيمة 300 ألف دولار في حال مشاركة كوكا في 10 مباريات متتالية مع الفريق التركي، إلى جانب بند خاص بصناعة الأهداف.

تفكير الأهلي في حل أزمة عبد القادر

إدارة الأهلي أبلغت خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، بعودة أحمد عبد القادر إلى التدريبات بشكل مؤقت حتى إيجاد حل للأزمة.

وتفكر إدارة الأهلي في بقاء اللاعب مع الدخول في التدريبات الجماعية مع الفريق مع إقناع ريبيرو بمنح عبد القادر فرصة للمشاركة في المباريات الودية لإعداده للموسم الجديد خاصة أن اللاعب لا يشارك في التدريبات الجماعية مع المدرب الإسباني.

وفي السياق ذاته، تنتظر إدارة الأهلي عرض نادي القادسية السعودي لضم أحمد عبد القادر إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب ما ذكره وكيل اللاعب لإدارة الأهلي.

وأكد المصدر أن القادسية أصبح أحدث الأندية التي تسعى للتعاقد مع اللاعب، لينضم بذلك إلى قائمة المهتمين بضمه مع ناديي الحزم السعودي والوكرة القطري.

وتكمن أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي في كونه يرغب في الرحيل مجانا عن الفريق ورفض الدخول في أي صفقات تبادلية، مع تراجع اللاعب عن إتمام صفقة الرحيل إلى أحد الأندية السعودية مؤخرا.

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