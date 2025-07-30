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خارج الحدود

فرانس برس: اجتماع سوري إسرائيلي في أذربيجان غدا

الشرع ونتنياهو، فيتو
الشرع ونتنياهو، فيتو

أفادت وكالة «فرانس برس» الإخبارية، بأن هناك اجتماعا وزاريا سوريا - إسرائيليا سيعقد في باكو بـ أذربيجان غدا الخميس.

ووفقا لـ «فرانس برس»، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر غدا في باكو.

وتابعت: "لقاء الشيباني ورون ديرمر سيبحث الوضع الأمني بـ سوريا خصوصا بالجنوب".

 

نتنياهو يتصرف كمجنون ويقصف كل شيء طوال الوقت

في سياق متصل، قال مسؤولون في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس"، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج عن السيطرة ويتصرف كمجنون وكطفل، محذرين من أن صبر ترامب يوشك أن ينفد.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نتنياهو تصرف كمجنون، ويقصف كل شيء طوال الوقت، وهذا قد يقوض ما يحاول ترامب تحقيقه.

ووفقا لـ أكسيوس، قال مسؤول أمريكي إن الشكوك تزايدت داخل إدارة ترامب تجاه نتنياهو، ويشعرون بأنه متهور ومستعد لاستخدام القوة ويتسبب في الكثير من الفوضى، مضيفا: "أحيانا يصبح نتنياهو مثل طفل يرفض أن يطيع".

وقال 6 مسؤولين أمريكيين لـ"أكسيوس" إنه رغم التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا، بوساطة أمريكية، فإن القلق ازداد في البيت الأبيض من نتنياهو وسياسته الإقليمية.

وأشار الموقع إلى أن ترامب امتنع عن انتقاد نتنياهو علنا، وليس من الواضح ما إذا كان يشارك مستشاريه شعور الإحباط من نتنياهو، أو قلقهم بشأن تصرفات دولة الاحتلال في سوريا.

 

ضغوط داخلية من الأقلية الدرزية في إسرائيل واعتبارات سياسية أخرى

وبخصوص القصف الإسرائيلي لسوريا، زعم مسؤول أمريكي: "قصف سوريا فاجأ الرئيس والبيت الأبيض. الرئيس لا يحب أن يشاهد في التلفاز قصف دولة.. هو يسعى لتحقيق السلام فيها وأعلن عن مبادرة ضخمة لإعادة إعمارها". 

وذكر الموقع أن وزير الخارجية مارك روبيو طلب من نتنياهو وقف القصف، وقد وافق نتنياهو مقابل انسحاب الجيش السوري من السويداء. 

وأوضح "أكسيوس" أن مسؤولين كبارا في البيت الأبيض تقدموا بشكاوى مباشرة إلى ترامب بشأن نتنياهو.

وقال موقع "أكسيوس" إن البيت الأبيض يعتقد بشكل عام أن نتنياهو بادر إلى قصف سوريا بسبب ضغوط داخلية من الأقلية الدرزية في إسرائيل واعتبارات سياسية أخرى.

وقال مسؤول أمريكي: "أجندة نتنياهو السياسية تغلب عليه. وسيكون ذلك خطأ كبيرا له على المدى الطويل".

وأضاف مسؤول آخر أن الإسرائيليين لا يدركون مقدار الضرر الذي ألحقوه بمكانتهم في البيت الأبيض.

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باكو آذربيجان وزير الخارجية السوري سوريا ترامب نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي

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