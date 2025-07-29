بعد 4 أيام من الانقطاع.. موعد عودة التيار الكهربائي إلى مدن محافظة الجيزة

أزمة انقطاع الكهرباء بمدن الجيزة، ارتفعت معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد عودة التيار الكهربائي للمدن الواقعة تحت تأثير العطل الفني لـمحطة محولات جزيرة الذهب، والتي أدت إلى قطع خدمات الكهرباء عن المواطنين لليوم الرابع على التوالي، وأدت إلى انقطاع خدمات مياه الشرب بسبب توقف إمدادات الكهرباء إلى محطات الرفع.

موعد عودة التيار الكهربائي لمدن محافظة الجيزة

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الانتهاء مساء اليوم من الأعمال الجارية على مدار اليومين الماضيين لمد وتوصيل مصدر تغذية إضافي لمحطة محولات جزيرة الذهب التى تغذي المنطقة للقضاء على المشكلة وضمان عدم تكرارها.

وأضافت الوزارة أنه تم الدفع بـ60 مولدا متنقلا وتوصيل الكابل 1 وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية بالمنطقة فى نطاق المحطة، وتعمل فرق الطوارئ حاليا على إعادة توصيل الكابل 2 لتعود المحطة للعمل بكامل سعتها.

توصيل خطوط الكهرباء لمحطة محولات جزيرة الذهب

وأشارت الوزارة إلى أن الأطقم العاملة تواصل أعمالها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وجاري الآن عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط السكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل واختبارها تمهيدا لمراحل الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بموقع إصلاح الكابل 2 المغذي لمحطة المحولات، فتم إصلاح الفازة الأولى وجاري العمل على الانتهاء من عمليات الإصلاح بشكل كامل وإطلاق التيار الكهربائي.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن وصول درجات الحرارة في الوقت الحالي لمعدلات قياسية في ظل تقادم وتهالك مهمات نقل الكهرباء وغياب عمليات الصيانة عن محولات القطاع هو السبب الأساسي في الأزمة الحالية لانتشار أعطال الكهرباء علي مستوى الجمهورية، والتي كان آخرها الأزمة الحالية لانقطاع الكهرباء عن مدن محافظة الجيزة.

أسباب انتشار أعطال الكهرباء مع دخول فصل الصيف

وأوضحت المصادر أن الوزارة كان عليها إجراء عمليات الصيانة اللازمة لخطوط النقل ومهمات الكهرباء خلال أشهر الشتاء والتي تشهد انخفاضا كبيرا في الأحمال الكهربائية، وهو ما لم يحدث؛ مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتتابع عمليات قطع الكهرباء عن عدد كبير من المدن والمحافظات.

غياب عمليات الصيانة لخطوط الكهرباء

وأشارت المصادر إلى أنه كان من الضروري انتهاء عمليات الصيانة اللازمة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية وهو ما لم يحدث، مع دخول أحمال إضافية نتيجة ارتفاع السرقات علي الشبكة الموحدة للكهرباء، لاسيما في محيط شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتي تعد من أعلى الشركات في معدلات الفقد والتي تصل إلى أكثر من 30%؛ ما أدى إلى وجود الأزمة الحالية وانقطاع الكهرباء لليوم الرابع على التوالي بمحيط عدة مدن بمحافظة الجيزة.

وتشهد عدة مدن بمحافظة الجيزة انقطاعا كاملا للتيار الكهربائي لليوم الرابع على التوالي بعد فشل جهود تغيير كابل محطة محولات جزيرة الذهب.

انقطاع الكهرباء عن مدن محافظة الجيزة

وتضمنت المدن التي تشهد انقطاع لخدمات التيار الكهربائي كلا من: المنيب ومنيل شيحة وابو النمرس ومناطق بالعمرانية والطالبية والمدبح وساقية مكي، وأصبحت تلك المدن غارقة في الظلام منذ أكثر من 50 ساعة حتى الآن.

استغاثات سكان محافظة الجيزة بسبب انقطاع الكهرباء

ورفع عدد من المواطنين استغاثات إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للتدخل وحل الأزمة القائمة منذ يوم السبت الماضي خاصة في حالة المعاناة الشديدة الموجودة حاليا للمواطنين خاصة الأطفال وكبار السن أصحاب الأمراض.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كابل الجهد العالي (٦٦ ك. ف.) بمنطقة ساقية مكي خرج مرة أخرى من الخدمة نتيجة زيادة الأحمال الكهربية عليه، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من مدن محافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه لا يوجد موعد محدد لعودة التيار الكهربائي بالمناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة حتى الآن.

رفع خدمات تلقي شكاوى المواطنين من الخدمة

من جانبها، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برفع خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أعطال الكهرباء عن الخدمة لعدم الإزعاج.

وتعود أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن محافظة الجيزة إلى يوم السبت الماضي وتحديدا من الساعة الـ11 مساء، حيث شهدت العديد من المدن انقطاعا تاما للتيار الكهربائي، وتوقفا لخدمات مياه الشرب بسبب توقف إمدادات الكهرباء اللازمة لمحطة مياه جزيرة الذهب.

وأعلنت كل من محافظة الجيزة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهاء الأزمة وعودة التيار الكهربائي بانتظام إلى المناطق المتأثرة بالقطع، وهو ما لم يحدث وعانت أغلب مدن المحافظة من انقطاعات متتالية للتيار الكهربائي.

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