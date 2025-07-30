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أخبار مصر

الكهرباء تنجح في إعادة تشغيل محطة محولات جزيرة الذهب بكامل طاقتها (صور)

تشغيل محطة محولات
تشغيل محطة محولات جزيرة الذهب

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إعادة تشغيل محطة محولات جزيرة الذهب بكامل طاقتها التشغيلية بعد توفير مصادر التغذية اللازمة ومد خطين جديدين أسفل خطوط مترو الانفاق والسكك الحديدية لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة للمناطق المتأثرة بالقطع بمحافظة الجيزة.

تسجيل أحمال كهربائية الأعلى في التاريخ

كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن تسجيل الشبكة القومية للكهرباء رقمًا غير مسبوقا في الأحمال، بلغ 39.400 ميجاوات، وهو الأعلى في تاريخ مصر، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس كفاءة الشبكة وقدرتها على التعامل مع زيادة الطلب.

 

الحمل الأقصى للكهرباء العام الماضي

وأضاف متحدث الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الحمل الأقصى خلال العام الماضي بلغ 38 ألف ميجاوات، مما يعني أن الشبكة تشهد تطورًا في قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين رغم الارتفاع الكبير في الاستهلاك.

فصل التيار الكهربائي في جزيرة الدهب إجراء احترازي

وفيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي مؤخرًا في منطقة الجيزة، وتحديدًا بجزيرة الدهب، أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن عطلًا فنيًا أصاب الكابل الرئيسي المغذي للمنطقة، ما استدعى فصل التيار كإجراء احترازي، قبل أن تتدخل الفرق الفنية وتعمل على إصلاح الخلل عبر مسارين مختلفين.

ولفت متحدث الكهرباء، إلى أنه رغم إصلاح العطل، إلا أنه تكرر مرة أخرى، غير أن الفرق المختصة تمكنت من معالجته بشكل نهائي، وتم اتخاذ تدابير فنية لضمان عدم تكراره، من بينها توفير مصدر تغذية إضافي لمحطة المحولات المعنية، وتقليل الأحمال عليها، مشددًا على أنه لا توجد أي مشكلات حالية تؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

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وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء الكهرباء محطة محولات جزيرة الذهب محولات جزيرة الذهب جزيرة الذهب الجيزة محافظة الجيزة المهندس منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء

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