بيان عاجل من الكهرباء حول تأمين التغذية اللازمة لمحطة محولات جزيرة الذهب

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن انتهاء الأطقم الفنية العاملة من كافة أعمالها من حفر ودفع نفقى أسفل خطوط السكة الحديد ومترو الأنفاق ومد كابل التغذية الإضافي وتوصيله بـمحطة محولات جزيرة الدهب، وكذلك أعمال الاختبارات والقياسات الفنية، والتشغيل الفعلي للكابل بما يضمن استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب.



تأمين التغذية الكهربائية لمحطة محولات جزيرة الذهب

وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق التيار الكهربائي من مصدر التغذية الإضافي، مع استمرار عمل مصدر التغذية القديم بواسطة الكابلين 1 و2 اللذين تم إصلاح العطل بهما، وكانا مصدر التغذية لمحطة المحولات أثناء مد مصدر التغذية الجديد، وتم إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع وتأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، بشكل دائم ومستقر وآمن، وهو ما كان يتم العمل عليه لتقديم حل جذري وضمان عدم تكرار انقطاع التيار الكهربائي فى نطاق عمل محطة المحولات.

استيعاب أحمال كهربائية مرتفعة على الشبكة الموحدة للكهرباء

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة الكهربائية الموحدة آمنه ومستقرة، وتمكنت خلال الأيام الماضية من اجتياز اختبار لم تتعرض له عبر تاريخها، والذى تمثل فى الارتفاعات القياسية فى الأحمال وزيادة الاستهلاك، حيث بلغ الحمل الأقصى 39400 ميجاوات والذى يعد حملا قياسيا لم تحققه الشبكة من قبل، وهو معيار نجاح لبرامج الصيانة وخطة التطوير والتحديث والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

تلقي شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأجهزتها المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وتنفيذ خطة رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا"، وتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات بهدف استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة خلال فصل الصيف.

وتكرر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الشكر والتقدير لأهالي المنطقة فى نطاق عمل محطة محولات جزيرة الدهب على تعاونهم وتقديمهم الدعم والعون للأطقم الفنية التى قامت على إصلاح العطل ومد مصدر التغذية الإضافي للمحطة.

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