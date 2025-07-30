الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بيان عاجل من الكهرباء حول تأمين التغذية اللازمة لمحطة محولات جزيرة الذهب

أزمة حادث عطل الكابل
أزمة حادث عطل الكابل الكهربائي بالجيزة، فيتو
ads

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن انتهاء الأطقم الفنية العاملة من كافة أعمالها من حفر ودفع نفقى أسفل خطوط السكة الحديد ومترو الأنفاق ومد كابل التغذية الإضافي وتوصيله بـمحطة محولات جزيرة الدهب، وكذلك أعمال الاختبارات والقياسات الفنية، والتشغيل الفعلي للكابل بما يضمن استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب.
 

تأمين التغذية الكهربائية لمحطة محولات جزيرة الذهب 

وأوضحت الوزارة أنه تم إطلاق التيار الكهربائي من مصدر التغذية الإضافي، مع استمرار عمل مصدر التغذية القديم بواسطة الكابلين 1 و2 اللذين تم إصلاح العطل بهما، وكانا مصدر التغذية لمحطة المحولات أثناء مد مصدر التغذية الجديد، وتم إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع وتأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، بشكل دائم ومستقر وآمن، وهو ما كان يتم العمل عليه لتقديم حل جذري وضمان عدم تكرار انقطاع التيار الكهربائي فى نطاق عمل محطة المحولات.

استيعاب أحمال كهربائية مرتفعة على الشبكة الموحدة للكهرباء

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة الكهربائية الموحدة آمنه ومستقرة، وتمكنت خلال الأيام الماضية من اجتياز اختبار لم تتعرض له عبر تاريخها، والذى تمثل فى الارتفاعات القياسية فى الأحمال وزيادة الاستهلاك، حيث بلغ الحمل الأقصى 39400 ميجاوات والذى يعد حملا قياسيا لم تحققه الشبكة من قبل، وهو معيار نجاح لبرامج الصيانة وخطة التطوير والتحديث والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. 

تلقي شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء  

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأجهزتها المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وتنفيذ خطة رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا"، وتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات بهدف استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة خلال فصل الصيف. 

وتكرر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الشكر والتقدير لأهالي المنطقة فى نطاق عمل محطة محولات جزيرة الدهب على تعاونهم وتقديمهم الدعم والعون للأطقم الفنية التى قامت على إصلاح العطل ومد مصدر التغذية الإضافي للمحطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة محطة محولات جزيرة الدهب محولات جزيرة الدهب جزيرة الدهب التغذية الكهربائية

مواد متعلقة

الكهرباء تنجح في إعادة تشغيل محطة محولات جزيرة الذهب بكامل طاقتها (صور)

رغم إعلان حل الأزمة، استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة لليوم الخامس على التوالي

بدائل سريعة وآمنة، الكهرباء تكشف خطة إنهاء أزمة انقطاع التيار بالجيزة

تجدد انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بالجيزة رغم العودة المؤقتة لمدة 3 ساعات وإعلان حل الأزمة

وزير السياحة يصدر قرارا بزيادة أجر المرشدين السياحيين لـ 1800 جنيه في 8 ساعات

الكهرباء تعلن عودة التيار لشبكة توزيع جزيرة الدهب

نجاح إصلاح وتوصيل الكابل الثاني بمحطة محولات جزيرة الذهب

بعد 4 أيام من الانقطاع.. موعد عودة التيار الكهربائي إلى مدن محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

8 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

بيان عاجل من الكهرباء حول تأمين التغذية اللازمة لمحطة محولات جزيرة الذهب

وفاة لطفي لبيب، بدأ مسيرته الفنية متأخرا.. وهذه حقيقة ارتباطه بنجوى فؤاد

تعرف على موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

ما هو المرض الذي تسبب في وفاة الفنان لطفي لبيب؟

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

تألق صلاح، نتيجة الشوط الأول بين ليفربول ويوكوهاما

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

ورغم ذلك رفض تكريم السفارة الإسرائيلية.. شخصيات يهودية أبدع لطفي لبيب في تقديمها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حديث علي جمعة عن المهدي المنتظر، ترتيب علامات الساعة الكبرى

دعاء الجمعة لتيسير العمل والتوفيق فيه

أخبر الله المؤمنين أنَّ الدنيا دار بلاء، ما معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads