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خارج الحدود

زلزال بقوة 6.03 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق روسيا

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أفادت وكالة «رويترز»، مساء اليوم الأربعاء، بأن زلزالا قوته 6.03 درجة على مقياس ريختر ضرب "جزر الكوريل" أقصى شرق روسيا.

تسجيل 13 هزة أرضية بقوة 5 و6 درجات على مقياس ريختر خلال ساعة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم عبر تيليجرام عن تسجيل 13 هزة أرضية بقوة 5 و6 درجات على مقياس ريختر قرب منطقة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي من الساعة 11 صباحا حتى 12 ظهرا بتوقيت موسكو. 

وأشارت وكالة أنباء تاس الروسية إلى أنه في صباح اليوم، ضرب زلزال قوى قبالة سواحل كامتشاتكا، بلغت قوته، وفقا لتقديرات مختلفة، 8.8 درجة ليصبح أقوى زلزال منذ عام 1952.

 

سلسلة من الهزات الارتدادية بقوة 5 درجات

وتبع ذلك الزلزال سلسلة من الهزات الارتدادية بقوة 5 درجات، ووفقا لوزارة الصحة الإقليمية، تم تسجيل عدد من ضحايا، وتزايد عدد المكالمات الواردة للإسعاف.

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روسيا جزر الكوريل مقياس ريختر سواحل كامتشاتكا الهزات الارتدادية زلزال

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