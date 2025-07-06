الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

موسكو: قواتنا تسيطر على سوبوليفكا في مقاطعة خاركوف وبودوبنويه بجمهورية دونيتسك الشعبية

علما روسيا وأوكرانيا،
علما روسيا وأوكرانيا، فبتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية قائلة: قواتنا أصبحت تسيطر على بلدتي سوبوليفكا في مقاطعة خاركوف وبودوبنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وكانت تقارير إخبارية، قد أفادت، اليوم الأحد، بأن القوات الجوية الأوكرانية، أسقطت  117 مسيرة روسية من أصل 157 هاجمت مناطق أوكرانية عدة الليلة الماضية.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 120 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة الليلة الماضية.

الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية

كما أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 4 طائرات مسيرة أوكرانية، كانت متجهة إلى العاصمة موسكو.

بالتزامن مع ذلك، أعلن مطار رئيسي في المدينة ذاتها تعليق رحلات الطيران المغادرة بشكل مؤقت، قبل إعلان استئنافها في وقت لاحق.

وقال سوبيانين إن أجهزة الطوارئ تعمل في مواقع أُسقطت فيها المسيّرات، دون تقديم معلومات عن الأضرار المحتملة، بحسب "رويترز".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر تطبيق "تليجرام" إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية في فترة تزيد قليلا على 5 ساعات حتى مساء السبت.

وشملت عملية التصدي الروسية للمسيّرات الأوكرانية 5 طائرات في المنطقة المحيطة بموسكو، كانت اثنتان منها متجهتين إلى العاصمة.

وذكر الوزارة أن المجموع شمل 17 طائرة مسيّرة فوق منطقة "بريانسك" على الحدود الأوكرانية و11 غيرها في منطقة "أوريول" المجاورة.

من جهته، ذكر حاكم منطقة "بيلجورود" على الحدود أن 4 طائرات مسيّرة أوكرانية أصابت سائق حافلة ورجلًا كان يقود سيارة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 94 طائرة مسيّرة جرى تدميرها فوق روسيا خلال الليل و45 أخرى في أقل من 6 ساعات خلال اليوم.

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الدفاعات الجوية الروسية الدفاعات الجوية القوات الجوية الأوكرانية العاصمة موسكو

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