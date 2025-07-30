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خارج الحدود

روسيا: تسجيل 13 هزة أرضية بقوة 5 و6 درجات على مقياس ريختر خلال ساعة

مقياس ريختر، فيتو
مقياس ريختر، فيتو

أعلنت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم عبر تيليجرام عن تسجيل 13 هزة أرضية بقوة 5 و6 درجات على مقياس ريختر قرب منطقة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي من الساعة 11 صباحا حتى 12 ظهرا بتوقيت موسكو. 

ضرب زلزال قوى قبالة سواحل كامتشاتكا

وأشارت وكالة أنباء تاس الروسية إلى أنه في صباح اليوم، ضرب زلزال قوى قبالة سواحل كامتشاتكا، بلغت قوته، وفقا لتقديرات مختلفة، 8.8 درجة ليصبح أقوى زلزال منذ عام 1952.

سلسلة من الهزات الارتدادية بقوة 5 درجات

وتبع ذلك الزلزال سلسلة من الهزات الارتدادية بقوة 5 درجات، ووفقا لوزارة الصحة الإقليمية، تم تسجيل عدد من ضحايا، وتزايد عدد المكالمات الواردة للإسعاف.

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هزة أرضية ريختر موسكو ضرب زلزال

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