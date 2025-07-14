الإثنين 14 يوليو 2025
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خارج الحدود

متهم بالتجسس لصالح روسيا: أردت كشف عملاء موسكو لمساعدة إسرائيل

تجسس
تجسس

قال بريطاني متهم بـ التجسس لصالح روسيا، في جلسة استماع بمحكمة بريطانية، اليوم الإثنين: إنه كان يعتزم تتبع وكشف عملاء لروسيا لمساعدة إسرائيل، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" نقلًا عن المحكمة.

ويواجه الرجل، 65 عامًا، المحاكمة بتهمة اعتزام مساعدة جهاز الاستخبارات الروسي عبر مساعدة آخرين كان يعتقد أنهم عملاء يعملون لصالح موسكو.

وقال المتهم للمحلفين أثناء شهادته في محكمة وينشستر كراون، اليوم الإثنين: إنه كتب رسالة إلى السفارة الروسية في بداية 2024  توحي بأن لديه "معلومات وأنهم إذا كانوا مهتمين، فعليهم الاتصال بي".

وأكد أنه لم يكن يملك فعليًا أي معلومات، لكنه كتب يقول: "بسبب الأحداث في العالم، كنت أعتزم تتبع وكشف العملاء الروس".

وعندما سأله محاميه جيريمي دين، عن الأحداث التي كان يشير إليها، أجاب " الحرب بين إسرائيل وغزة، والحرب الأوكرانية الروسية بشكل خاص".

وأضاف "كنت أشعر بإحباط شديد من تأخر مجلس الشيوخ الأمريكي في الموافقة على تمويل وتزويد الأوكرانيين بالأسلحة والعتاد"، مشيرًا إلى أنه كان يشاهد "كل يوم تقدم الجيش الروسي أكثر في الأراضي الأوكرانية".

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روسيا موسكو إسرائيل متهم بالتجسس التجسس

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