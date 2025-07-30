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رياضة

تشيلسي يسعى لبيع 7 لاعبين بسبب اللعب المالي النظيف

تشيلسي خلال التتويج
تشيلسي خلال التتويج ببطولة كأس العالم للأندية

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي، لبيع 7 من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ليلحقوا بـ 8 لاعبين آخرين تم بيعهم في الميركاتو الصيفي.

ويسعى تشيلسي بطل كأس العالم للأندية لمواصلة تعزيز صفوفه، حيث يستهدف عدة لاعبين أبرزهم تشافي سيمونز لاعب وسط لايبزيج، حيث كشفت صحيفة "ستاندرد" البريطانية، إن تشيلسي يريد أيضا التخلص من رحيم ستيرلينج، وبن تشيلويل، وأكسل ديساسي، وأرماندو بروخا، وكارني تشوكويميكا، وليزلي أوجوتشوكو، وريناتو فيجا.

وخرج اللاعبون المذكورون من تشيلسي على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، لكن النادي اللندني يواجه ضغوطا لتحقيق "رصيد انتقالات إيجابي" هذا الصيف، وتحقيق متطلبات اللعب المالي النظيف، بعد أن عوقب من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بسبب انتهاك قواعده المالية.

وتم تغريم تشيلسي بمبلغ إجمالي قدره 27 مليون جنيه إسترليني لمخالفته قواعد أرباح كرة القدم وتكاليف تشكيلات اللاعبين الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ويمكن تغريمه أيضًا بمبلغ إضافي قدره 52 مليون جنيه إسترليني إذا لم يمتثل لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال السنوات الـ4 المقبلة.

 

تشيلسي يتحرك رسميا لحسم صفقة نجم لايبزيج

فيما بدأ تشيلسي تحركاته الجدية للتعاقد مع النجم الهولندي تشافي سيمونز، حيث دخل في مفاوضات مباشرة مع نادي لايبزيج خلال الساعات الأخيرة، في محاولة لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وفقًا لما أوردته شبكة سكاي سبورت، فقد أبلغت إدارة تشيلسي نظيرتها في لايبزيج بنيّتها التعاقد مع اللاعب، وسط توقعات من الجانب الألماني بوصول العرض الرسمي خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

بايرن ميونخ يسعى لخطف سيمونز

يأتي تحرّك تشيلسي السريع في ظل رغبة النادي في التفوق على المنافسين المهتمين بخدمات سيمونز، وعلى رأسهم بايرن ميونخ، الذي أجرى بدوره اتصالات مع وكلاء اللاعب اليوم، للاستفسار عن مستقبله.

تشيلسي الانجليزي، فيتو
تشيلسي الانجليزي، فيتو

إنفراجة في ثفقة إنتقال نكونو لتشيلسي

شهدت صفقة انتقال النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب نادي تشيلسي إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية انفراجة.

وذكرت صحيفة "مترو" ان نكونكو الذي انضم إلى البلوز من لايبزيج في صيف 2023 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني لم ينجح في حجز مكان أساسي بالتشكيلة.

أرقام نكونو في الدوري الانجليزي

ولم يشارك نكونكو البالغ من العمر 27 عاما سوي في تسع مباريات فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكان بديلا غير مستخدم في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام ريال بيتيس أواخر مايو الماضي.

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