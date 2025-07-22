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رياضة

بايرن ميونخ يستعد للعرض الأخير لضم نجم ليفربول

ليفربول
ليفربول

ذكرت تقارير ألمانية أن نادي بايرن ميونخ يستعد للتفاوض لحسم صفقة الكولومبي لويس دياز من نادي  ليفربول.

وأكدت صحيفة بيلد سبورت:"  أن بايرن ميونخ وليفربول متفائلان بإمكانية التوصل إلى اتفاق، حيث يرغب البايرن في دفع حوالي 75 مليون يورو.

وأتمت أنه تم الاتفاق بالفعل على الشروط الشخصية لعقد مدته أربع سنوات.

 

فيما كشف الصحفي فابريزيو رومانو أن نادي بايرن ميونخ، يستعد لتقديم عرض ثالث من أجل التعاقد مع خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

 

وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس: "يستعد بايرن ميونخ لتقديم عرض جديد لضم لويس دياز، هدف البافاري الأول لتعزيز مركز الجناح".

وأضاف "ستتواصل المفاوضات رغم أن ليفربول رفض بالفعل، عرضين سابقين من أجل بيع النجم الكولومبي".

ونوه "إذا لم تتم الصفقة، فقد أدرج البايرن، اسم ماليك فوفانا نجم ليون، ضمن قائمته المختصرة كخيار محتمل لتعزيز مركز الجناح".

يذكر أن لويس دياز كان على طاولة برشلونة بقوة هذا الصيف، لكن نجح البارسا مؤخرًا في حسم صفقة ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

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لويس دياز فابريزيو رومانو صحيفة بيلد مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد نادي ليفربول نادي بايرن ميونخ

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