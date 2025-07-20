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رياضة

ياسر إبراهيم يكشف كواليس مشادته مع ميسي في كأس العالم للأندية

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

كشف ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، عن تفاصيل المشادة التي وقعت بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة الأهلي أمام إنتر ميامي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025. 

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: "خضنا مباراة كبيرة ضد فريق يضم أسماء بحجم لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وليونيل ميسي، وبالنسبة لي، من الإيجابي أن ميسي لم ينجح في التسجيل خلال اللقاء، وهذا يعد نجاحا لنا كمدافعين".

وواصل:"لم أتعمد أبدا أن أفعل شيئا أمام ميسي للفت الانتباه أو "أخذ اللقطة"، ما حدث كان بسبب سقوط زميلي مروان عطية على الأرض، وطالبت لاعبي إنتر ميامي بإخراج الكرة احتراما لمبدأ اللعب النظيف، لكن الرد من ميسي لم يكن بأسلوب جيد، ولهذا حدثت المشادة".

وأضاف ياسر إبراهيم: "نحن نحترم ميسي كلاعب وتاريخه الكبير، ولا يمكن لأحد أن ينكر ما قدمه لكرة القدم، لكن من حقي كلاعب أن أقاتل من أجل الفوز، وألا أقبل بالخسارة، حتى وإن كان الخصم أحد أساطير اللعبة".

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